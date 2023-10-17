Почему мы не видели этого в Киеве? Шольц упал на землю в Израиле

Михаил Рябов.  
17.10.2023 23:33
  (Мск) , Москва
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Дзен, Израиль, НАТО, Происшествия, Спецоперация, Украина


Поведение западных лидеров, прибывших в Израиль, резко отличается от того, что мы могли наблюдать ранее в Киеве.

Сегодня немецкий канцлер Олаф Шольц вместе со всей делегацией, в аэропорту Тель-Авива выбежали из самолета и упали на землю, услышав звук воздушной тревоги.

Поведение западных лидеров, прибывших в Израиль, резко отличается от того, что мы могли наблюдать...

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А несколько дней раньше в подобной ситуации министр иностранных дел Великобритании Клеверли также бросился в укрытие.

Ничего подобного не происходит во время многочисленных визитов представителей стран НАТО в Киев, хотя Владимир Путин еще в самом начале СВО предостерегал, что Россия не потерпит, если кто-то вздумает мешать проведению спецоперации на Украине.

«Заметьте коллеги, когда вся эта шушира приезжала в нацистский Киев, то все они по паркам гуляли и в макдональдсы ходила, не боясь за свои шкуры! А вот как видим, у палестинцев есть яйца, и они могут заставить целого канцлера Германии штаны обоссать», – комментирует востоковед Лана Бадван.

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