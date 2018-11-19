Почему никто не хочет иметь дела с Украиной в газовых вопросах

19.11.2018, Москва, Владимир Гладков

Украина сама виновата, что Россия сворачивает транзит газа через украинскую территорию, так как власти в Киеве демонстрируют полную неадекватность.

Об этом в эфире канала «Россия-1» заявил президент Центра стратегий и коммуникаций, политолог Дмитрий Абзалов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В ходе словесной перепалки с украинским политологом Вадимом Трюханом Абзалов попытался объяснить оппоненту, почему на газовом рынке никто себе не позволяет вести себя так, как это делает Украина.

«Вы говорите, что на основании политики вы хотите получить преференции. Вы хотите, чтобы мы протаскивали газ через вашу газотранспортную систему со всеми рисками, которые с этим связаны. Когда последний раз был капитальный ремонт или реконструкция вашей системы?

А я объясню, почему за последнее время не пришли не европейские потребители, ни американские энергокомпании, ни российские компании. Потому что с экономической точки зрения это не целесообразно. Завтра придёт к власти, например, Тимошенко, как вы думаете, она пересмотрит наши соглашения? Я напоминаю: соглашение с РФ по газу и наши договорённости по транзиту были торпедированы в течении двух дней. Да, контракт до 2019-го года, но арбитражный суд повысил ставки в три раза», – объяснил российский политолог.

«Так потому что они были ниже рыночной цены!», – упрямился Трюхан.

«Мы же по договору договорились! То есть, что вы предлагаете: поставляйте, пожалуйста, голубое топливо через нас, но по правилам игры, которые мы диктуем. Завтра придёт Ярош и скажет: «А вы теперь платите 158 процентов стоимость транзита!». А после этого – Тимошенко и скажет, ещё четыреста! Это – правила игры, которые не работают. Германия так правила не меняет. Вы сами виноваты в том, что от вас бегут игроки», – резюмировал Дмитрий Абзалов.