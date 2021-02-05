Почему украинцы неизбежно выберут возвращение в Большую Россию

18.02.2021, Донецк, Алексей Муратов

Новости Украины

Украинцы, убедившись в звериной жестокости местных националистов и обмане Запада, неизбежно осознают необходимость возвращения в состав Большой России.

Об этом в авторской колонке для «ПолитНавигатора» пишет один из лидеров движения «Донецкая республика» Алексей Муратов.

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Владимир Путин в ходе видеоконференции с руководителями четырёх фракций нижней палаты российского парламента подчеркнул, что «пещерный национализм», лозунг которого «Россия – только для русских», – разрушителен и способствует раскачке Российской Федерации изнутри. Как грамотный и мудрый лидер многонациональной страны, Путин знает, что задача России – объединять. Именно поэтому он сделал отсылку на понятие «советский народ», основой которого были любовь к Отечеству и объединение.

Поскольку сегодня Российская Федерация является преемницей Советского Союза, то, русский народ, в нашем понимании, становится многонациональным единым народом. И каждая нация, объединённая под российским началом, образует нерушимую силу с необычайной палитрой культурного и научного богатства, а также промышленного и экономического потенциала.

Мы знаем, что Советский Союз сформировался на основе дружбы народов, которая имела глубокие исторические корни. Центром нового государства стала РСФСР, так как представляла собой средоточие крупнейших культурных и промышленных очагов. И Владимир Путин подчеркнул, что в современной России нужно обеспечить почитание, развитие и уважение культуры, истоков и истории всех народов, проживающих на российской территории. Именно это станет фундаментом к объединению постсоветских стран в составе Большой России.

Давайте посмотрим на плачевный пример Украины, которую Порошенко и Зеленский превратили в националистическое государство. Наши братья-украинцы живут фактически в условиях концлагеря. В стране, которая ещё 30 лет назад была неотделима от России, сегодня происходит дискриминация русских и представителей других национальностей, их притеснение и даже убийство, – о чём свидетельствует война, развязанная порошенковской хунтой против жителей многонационального Донбасса.

Жители Украины мечтают о прекращении геноцида, который проводят по отношению к ним оккупационные власти: начиная от команды Порошенко, заканчивая «кварталом» Зеленского. Давайте вспомним, как в 2014 году Русская весна охватила Одесскую, Харьковскую, Херсонскую, Запорожскую и Днепропетровскую области. Но радикалам и продажным украинским чиновникам удалось подавить народное восстание. Самым устрашающим стоп-сигналом для людей стало сожжение противников режима хунты в одесском Доме профсоюзов.

Убийства украинскими националистами мирных граждан испугало украинцев, но не остановило. Я убеждён, что на Украине появятся новые политические силы, которые проведут подготовку к Референдуму о вхождении Украины в состав Большой России. Наши украинские братья смогут освободиться от ига «незалежности» и вернуться на свою историческую Родину. Украинцы убедились в том, что продажные Зе-власти под лозунгами «расового превосходства» сдают их в рабство Западу.

Происходило ли в Советском Союзе деление народа по национальным признакам? В СССР никто не делал акцент на национальности людей. Достаточно привести в пример известный случай, как в 1983 году трёхлетняя литовская девочка Раса Прасцевичюте попала под косилку, которая отрезала Расе обе ступни. Менее чем через сутки девочку доставили в Москву, где врачи провели уникальную операцию, пришив ей отрезанные ступни. Сегодня Раса Прасцевичюте – абсолютно здоровый человек.

Разве смотрели российские врачи на национальность ребёнка? Конечно, нет! И литовцы, и украинцы, и русские, как и представители других национальностей, были единым народом. А вышеописанная операция вошла в историю как символ сплочённости СССР.

Квинтэссенцией проявления единства, непобедимости и дружбы советского народа стала Священная война против немецко-фашистских захватчиков. Именно Великая Отечественная – это краеугольный камень в истории нашей Отчизны. Она дала миру миллионы примеров дружбы, когда беда и радость – одна на всех. Братство и взаимовыручка помогли советским солдатам, многонациональному советскому народу разгромить фашистов. Рискуя собой, русские спасали евреев, украинцев, белорусов, раненых солдат и партизан разных национальностей. Отрезая кусок хлеба от скудного пайка собственной детворы, жители Северного Кавказа и Средней Азии спасали от голодной смерти эвакуированных женщин и детей. Великая Отечественная война навсегда сплотила жителей Союзных Республик. А дружба народов стала национальной идеей наших предков и генетически передалась нам с вами.

Мы знаем, что фашистская пропагандистская машина делала ставку именно на разжигание национальной розни между народами, желая рассорить «нерусских» с русскими. Нацистские преступники намеревались использовать в войне с СССР национальный сепаратизм. Германское руководство было уверено в «разложении Советской России» изнутри. Но ни один народ Советского Союза своё Отечество не предал! Плечом к плечу, под девизом «За Родину!» сражались дочери и сыновья многонациональной державы: русские, украинцы, белорусы, якуты, чуваши, грузины, казахи, таджики, узбеки, татары, азербайджанцы, армяне, осетины, чеченцы, ингуши, дагестанцы, кабардинцы, карачаевцы, балкары, черкесы.

Дружный советский народ ещё сильнее сплотило послевоенное восстановление городов, сёл, разрушенного народного хозяйства. СССР стал сверхдержавой с сильнейшей армией, экономикой, промышленностью и культурой, а его жители чувствовали уверенность в завтрашнем дне. И, если мы говорим о восстановлении нашей Отчизны в границах 1945 года, о её экономическом росте, мы должны выполнить сверхзадачу – создать Большую Россию, объединив расколотый многонациональный народ постсоветского пространства.

Как сказал Владимир Путин, в России представители каждого этноса, даже самого малого, должны чувствовать, что это – их Родина, и другой у них нет.