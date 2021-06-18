Почему враги России напрасно надеются на повторное затопление Черноморского флота

18.06.2021, Севастополь, Максим Карпенко

Крым всегда был южным форпостом России. В разное время отобрать его пытались разные страны, но практически каждый раз Запад выступал в коалиции, потому что бороться с нашей страной один на один у не хватало сил, но в конечном итоге Россия возвращала полуостров в родную гавань, лишь усиливаясь и вынося для себя уроки.

Сегодня отмечается годовщина отражения штурма Малахова кургана в Севастополе. В ночь на 18 июня 1855 года западные союзники запланировали генеральный штурм Севастополя, который хотели приурочить к годовщине битвы при Ватерлоо. Порядка 13,5 тысяч французских войск отправились в атаку, но два их нападения были встречены мощным огнем русских войск и обернулись большими жертвами. Не привели к успехи и атаки английских войск, в результате чего союзники потеряли до 10 тысяч солдат и офицеров. Взять Малахов курган – тактически важную высоту на Корабельной стороне Севастополя противники России смогли лишь 8-го сентября того же года в результате сильнейших бомбардировок. Командование нашей армией приняло решение оставить позиции и отвести войска на северную сторону. Город был подожжен, пороховые погреба взорваны, а военные корабли затоплены в бухте.

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«Крымская война была «минус первой мировой». Она велась против нас практически объединенной Европой. Поэтому они в очередной раз поставили на карту все, а выиграли только южную часть Севастополя, ну и на время лишили нас права иметь флот на Черном море, что мы потом благополучно дезавуировали. Так что Крымская война – это, можно сказать, первое вторжение объединенной Европы. На нас поперли главные страны, а остальные одобрительно кивали головами, хотя там тоже участвовали и сардинцы, и турки. Почему мы затопили корабли в Севастопольской бухте – понятно. Чтобы не дать проникнуть сюда английским и французским кораблям. Поскольку у них флот уже перешел на паровую тягу, а у нас паровых кораблей было в разы меньше. Естественно, мы не могли сражаться с ними на море, потому что мы тогда потеряли бы и корабли, и артиллерию, и всех моряков. А так мы сотни пушек с кораблей вывезли на бастионы, тысячи моряков встали в ряды защитников сухопутных. Как потом выяснилось, это было верным решением. Потеряв корабли, в итоге мы сохранили Севастополь, продолжали героическую 349-дневную оборону», – отмечает капитан II ранга в отставке, президент региональной общественной организации «Легендарный Севастополь», военный аналитик Александр Данченко.

Тот факт, что русским войскам пришлось затопить свои корабли, сегодня пытаются высмеять недруги России и местные либералы. Некоторые даже намекают на то, что это же придется повторить в очередной раз в нынешнее время. Данченко развенчает мифы оппонентов, подчеркивая, что сегодняшний Черноморский флот стал намного сильнее.

«Преимущество военных флотов, которые в то время являлись самыми могущественными в мире – английский и французский, тем более объединенных, естественно, один Черноморский флот тогда не мог справиться, даже если бы мы имели все паровые корабли. Тут была мощь двух крупнейших морских держав. В сегодняшней ситуации мы впервые оказались сильнее, обогнали даже американцев по ряду показателей Вооруженных сил. У них только больше боеголовок, но там достаточно и сотой части, чтобы все стереть с лица земли – и мы их, и они нас. Но средства доставки у нас сейчас лучше, у нас гиперзвуковое оружие, которого у них даже близко нет, так что сейчас кто кого потопит – это еще большой вопрос».

С ним соглашается Герой России, глава организации «Офицеры России» Сергей Липовой:

«Я могу посоветовать насмешникам лучше учить историю. Черноморский флот был затоплен не с целью сдать его врагу, это был стратегический шаг, сделанный для того, чтобы закрыть неприятелю вход в бухту и не позволить захватить город. Были созданы две линии затопления, которые полностью выполнили свою задачу, а защитники города, к которым примкнули десять тысяч моряков, еще долго его удерживали, а уходя, оставили врагу вместо Севастополя дымящиеся развалины. Поэтому всем, кто так надменно говорит о событиях тех лет, следует помнить: Россия проигрывала войны и оставляла города, но никогда не сдавалась на милость победителя. И Севастополь – это один из городов, олицетворяющий воинскую славу и силу нашей страны».

Крым для России, как во времена Первой обороны Севастополя, так и сегодня имеет стратегическое значение. Это ключевая база, которая позволяет вести экономическую и политическую деятельность как в Черном море, так и в Средиземном с выходом в мировой океан.

«Крым был присоединен к Российской империи не по каким-то мелким, а по крупным государственным интересам. Столица находилась в Санкт-Петербурге, а где Крым? И ни железной дороги, ни авиационного сообщения тогда не было. Тем не менее, смогли создать здесь базу, за тысячи километров, построить флот – и все это для того, чтобы Россия могла выйти не только на Балтике, но и на юге в море. А значит, иметь возможность торговать, влиять на политику стран Черного и Средиземного моря. Это была крупная политическая операция Екатерины Второй и ее помощников. Затем события революции 1905-1907-го годов. Неслучайно здесь пытались поднять восстание большевики, неслучайно здесь завершалась Гражданская война в ноябре 1920-го года. Здесь начиналась и вторая оборона Севастополя, и вообще Великая Отечественная война в 3 часа 15 минут 22-го июня с налета бомбардировщиков, которые должны были сбросить мины и заблокировать в бухте корабли, потому что стратегическая задача – это наступление на восточном фронте, которое нуждалось в нефти, нефтепродуктах. У гитлеровской Германии не было другого места, кроме как Румыния, но доставлять морем к устью Дуная мешал Черноморский флот – вот почему Севастополь был первым, и отсюда началась Великая Отечественная война, отсюда руководство страны, в том числе Сталин, узнали о начале. Поэтому стратегическое значение уже в 21-м веке не меньшее. Поэтому воссоединение Крыма с Россией вызвало у наших недругов такое возмущение. Они понимают, что геополитическое значение должно быть ограничено иначе и Арктика, и Балтика, и тихоокеанский театр, да еще и южный – это мощь России. Геополитическое значение Крыма в разное время диктовалось одним и тем же – интересом России и противоположными целями и задачами понизить мощь, значение, экономические ресурсы России со стороны противников», – заявил директор музейного комплекса «35-я береговая батарея г. Севастополя», капитан I ранга Валерий Володин.

Эксперт отмечает – каждая попытка отобрать Крым у России для неприятеля в конечном итоге завершалась неудачей. И тогда, и сейчас противник атакует нашу страну в коалиции.

«Россия – настолько сильная держава своими ресурсами, территорией, возможностями, что всегда против нее выступает коалиция, а не какая-то отдельная страна. Наполеон же сначала Европу покорил, а потом пришел сюда вместе с союзниками, Гитлер Европу покорил, а потом пришел с союзниками, «Холодная война» – это же побежденная Германия, а потом союзники стали объединяться опять против России. И сейчас они объединяются потому, что перед ними Россия – всегда мощная, всегда со своими ресурсами, которых либо нет, либо заканчиваются у других стран. Поэтому всегда они будут объединяться против нас. Но такой удел сильных держав, что поделать».