Под Клещевкой судьба Бахмута и всего направления держится на героизме казаков-добровольцев

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В Клещеевке нашу армию пытаются взять в клещи. Именно поэтому туда так рвутся украинские вооружённые формирования.

И дело не в Клещеевке – небольшом селе. Дело в речке Бахмутке и в железнодорожной насыпи, которая проходит вдоль речки, с Севера на Юг.

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Железнодорожная насыпь- господствующая высота в этой местности, естественная линия укреплений. Взяв железнорожную насыпь и выйдя к Бахмутке, украинские формирования смогли бы взять под огневой контроль все автомобильные дороги, которые идут на город Бахмут и закрепиться на дамбе, взяв под контроль всю округу. А оттуда уже атаковать и Бахмут, и Светлодар, и даже Дебальцево. Выкурить их оттуда было бы очень сложно.

Вырваться к Бахмутке украинцы стремятся ещё и потому, что на севере от Бахмута, у Соледара, они так и не смогли продвинутся ни на метр. Там им дали по зубам казачья Бригада «Терек», батальоны «Енисей» и «Скиф».

Поэтому формирования Зеленского сегодня всеми силами навалились на Клещеевку.

Показательно, кстати, что под Клещеевку нашим командованием были срочно переброшены проверенные и зарекомендовавшие себя казачьи добровольческие батальоны «Енисей» и «Сибирь», успешно бившие ВСУ под Соледаром и Бахмутом.

Основной бой идёт не за само село, а за железнорожную насыпь. К ней рвутся украинские боевики, стянув в район Клещеевки все свои самые «элитные» силы, в том числе их 3-я отдельная штурмовая бригада, сформированная из нацистов запрещённого в России «Азова», во главе которых сам их фюрер Билецкий.

На Клещеевском направлении боевики Зеленского применяют беспрецедентное количество боевых дронов. Если один, второй, третий не попадает в человека, летят следующие и следующие. Фактически, в воздухе одновременно находится целый рой.

Украинские нацисты, используя предоставленную странами НАТО дальнобойную артиллерию и БПЛА, стараются отсечь наши части первой линии от резервов и снабжения, поливая огнём пространство между нашими боевыми порядками, делая ротацию и пополнение невозможными.

Таким образом, наши передовые части сражаются на пределе человеческих возможностей, воплощая в себе доблесть героев крепости Осовец и Брестской крепости. Командир казачьего отряда «Енисей» с позывным «Амиго» (Николай Карпов) даже отказался от смены, не желая подвергать смертельной опасности своих заместителей. Несмотря на свой возраст, он остаётся под огнём на переднем крае и лично водит казаков в контратаки! Только за последние сутки «Енисей» и десантники отбили три «наката», то есть полномасштабных атаки «азовцев».

Поддерживают огнём наших героических бойцов российская авиация и артиллерия – самолёты и вертолёты. Они выходят на боевой маневр круглые сутки. И атакующие волны украинских нацистов накрывает с неба огнём штурмовых вертолётов, а затем они разбиваются о мужество русских добровольцев-казаков. Которые сегодня под Клещеевкой решают судьбу герического русского города Бахмут и всего стратегического района СВО.