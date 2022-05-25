Поддержат ли чиновники Петербурга уникальный проект «Горская»?

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Северную столицу уже в 2025 году может украсить уникальный деловой центр. Активной разработкой проекта по реновации заброшенной территории бывшей стройплощадки Горская еще в прошлом году занялась компания «Мегалайн». Деловая зона, которая может вскоре там появиться, включает в себя IT-кластер, объекты формата light Industrial и туристическую инфраструктуру.

Как отметил в беседе с ФАН руководитель проекта «Горская» Олег Избяков, срок реализации проекта будет зависеть о того, как скоро удастся его согласовать с властями Санкт-Петербурга. К настоящему же моменту уже проделана грандиозная работа: организован международный конкурс на его разработку, подписаны соглашения с городом о развитии, подготовлены документы для профильных комитетов. Кроме того, проект согласован с Минстроем и Агентством стратегических инициатив.

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Олег Избяков подчеркнул — теперь компания «Мегалайн» очень рассчитывает на ПМЭФ, который состоится в ближайшие две недели. Предстоит добиться окончательного согласования проекта у властей города. Затем к концу 2022 года будет нужно оформить все необходимые права на земельные участки, входящие в состав территории «Горская».

«В течение 2023 года предстоит выполнить все проектные работы и получить по ним положительное заключение экспертизы. А в 2024-2025 году уже построить капитальные объекты и ввести их в эксплуатацию», — сказал руководитель проекта «Горская».

Поддержку по реновации заброшенной территория бывшей стройплощадки Горская проект получил в том числе и от президента России Владимира Путина. В настоящий момент дальнейшая судьба призванного украсить Северную столицу делового центра зависит от того, одобрят ли его появление петербургские чиновники.

Добавим также, что победитель открытого международного конкурса на комплексное развитие территории «Горская» будет объявлен 16 июня 2022 года в рамках Петербургского международного экономического форума.