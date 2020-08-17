«Подполковник КГБ переиграл директора колхоза. РФ поглотит Белоруссию» – порохобот

17.08.2020, Киев, Максим Карпенко

У Белоруссии есть два сценария развития нынешних событий и оба они играют в пользу Российской Федерации.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил одиозный украинский автомайданщик и телеведущий Сергей Поярков, выступающий в поддержку экс-президента Петра Порошенко передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Давайте рассмотрим оба отвратительных варианта событий. Первое – Лукашенко остается диктатором. Не мытьем, так катаньем Путин с помощью «зеленых человечков», угроз и своих ресурсов оставляет Лукашенко президентом Белоруссии.

Это означает следующее: Лукашенко – полный изгой для Запада, он не рукопожатий персонаж для всех политиков развитых стран, никто с ним ни о чем говорить не будет, он перестает быть политическим субъектом. Все. Он становится холуем Путина, все желания Путина исполняет Лукашенко. Выбор между судом смертью или работать лакеем Путина для Лукашенко, очевидно, сделан. Он согласен. Да, подполковник КГБ, таки, переиграл директора колхоза. Результат закономерный.

Второй вариант мне тоже не очень нравится. Точнее мне, может быть, даже еще больше не нравится. Давайте посмотрим на то, что произойдет, если приходит к власти оппозиция. Ну, начинаем с того, что оппозиции в Белоруссии нет. Белоруссия – это страна, которая десятилетиями вынуждена обходиться без какой-то оппозиции. То есть всю оппозицию Лукашенко вкатал в асфальт, там нет ни оппозиционных партий, ни оппозиционных политиков. Там даже нет бизнемсенов, которые свою оппозиционность безнаказанно хоть раз высказали.

Там зачищено поляна в ноль, там голое место, там ни парламентской, ни внепарламентской, как у нас, оппозиции нет. Там никаких структур нет. И те люди, которые начинают себя подавать как белорусский оппозиционер, вызывают такие же опасения, если не больше, как и сам Лукашенко. То есть они отказываются признавать, что Крым – это Украина, у них какие-то явно пророссийские настроения.

Совершенно очевидно, что те, кто себя позиционирует как оппозиционеры в Белоруссии, явно связаны с ФСБ. Потому что без поддержки ФСБ они бы там дня не прожили в Белоруссии за пределами тюрьмы. То есть белорусский оппозиционер – это политическое существо, которое отсутствует у них в ландшафте. То есть все оппозиционеры – те, кто не сидят, несколько человек, они все в эмиграции. Живой белорусский оппозиционер, который идет по улице – это надо заносить в Красную книгу мировой политики. Потому что это существо, которого нет в химически чистом состоянии в мире.

Это значит, что очень легко Российской Федерации, воспользовавшись абсолютным неумением, неопытностью и даже отсутствием малейших представлений о том, что такое политика, положить Белоруссию под себя. Аншлюс Белоруссии, возможно, в этом случае будет еще более легким, чем с помощью батьки Лукашенко… Россия, похоже, проглотит Белоруссию и путинская мечта о создании Советского Союза 2.0, похоже, таки, осуществится. Но, поглотив Белоруссию, Российская империя, вероятно, подавится и сдохнет», – заявил Поярков.