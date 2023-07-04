Поджигатели российского военкомата надолго отправились за решетку

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Житель Нижневартовска Василий Гаврилишен получил 13 лет лишения свободы за поджог военкомата в Югре.

Его осудили по статье «Терроризм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Первые пять лет террорист проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии.

Поджог имел место 4 мая 2022 года. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двоих молодых людей, один из которых бросает в военкомат несколько «коктейлей Молотова», после чего они убегают.

Правоохранители установили личности террористов. В конце января нынешнего года первого фигуранта Владислава Борисенко к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.

А в Ростове-на-Дону подросток получил шесть лет лишения свободы, но за подготовку к поджогу военкомата.

Следствие установило, что он из Красноярска в Ростов, поскольку стал сторонником экстремистской организации и подготовил 13 бутылок с зажигательной смесью. Правда, совершить поджог не успел, так как его задержали.

На суде он признал свою вину, но отказался от дачи показаний.