Поджигатели российского военкомата надолго отправились за решетку
Житель Нижневартовска Василий Гаврилишен получил 13 лет лишения свободы за поджог военкомата в Югре.
Его осудили по статье «Терроризм», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Первые пять лет террорист проведет в тюрьме, остальной срок – в колонии.
Поджог имел место 4 мая 2022 года. Камеры видеонаблюдения зафиксировали двоих молодых людей, один из которых бросает в военкомат несколько «коктейлей Молотова», после чего они убегают.
Правоохранители установили личности террористов. В конце января нынешнего года первого фигуранта Владислава Борисенко к 12 годам колонии строгого режима с отбыванием первых трех лет в тюрьме.
А в Ростове-на-Дону подросток получил шесть лет лишения свободы, но за подготовку к поджогу военкомата.
Следствие установило, что он из Красноярска в Ростов, поскольку стал сторонником экстремистской организации и подготовил 13 бутылок с зажигательной смесью. Правда, совершить поджог не успел, так как его задержали.
На суде он признал свою вину, но отказался от дачи показаний.
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