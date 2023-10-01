«Пока не вернём Крым» – Данилов о «невозможности выборов» на Украине

Тарас Стрельцов .  
01.10.2023 20:58
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Выборы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Скандал, Украина


Проведение выборов президента Украины будет слишком сложным до тех пор, пока Киев не закончит войну против России.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Проведение выборов президента Украины будет слишком сложным до тех пор, пока Киев не закончит...

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«Касательно выборов. Действительно, на следующий год стоит вопрос окончания каденции.

Как страна, мы должны обеспечить всем гражданам без исключения возможность проголосовать, иметь право не только голосовать, но и баллотироваться. И тут у меня вопрос, как это физически сделать, когда мы находимся в состоянии войны.

Нужно обеспечить не только процедуру голосования, но и процедуру выдвижения, политические партии должны проводить съезды. А у нас 370 политических партий. И РФ будет пользоваться этим нашим политическим процессом, это будет вакханалия, которую очень сложно будет удержать», – вешал лапшу украинцам секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что пока Крым и Донбасс не вернутся под управление Киева, ни о какой смене власти не может идти речи. Хотя, раньше киевскому режиму отсутствие этих территорий в составе «незалежной» не мешало расставлять своих «депутатов» на местах.

«А дебаты, где они будут? Под Бахмутом? Или под Луганском, когда мы туда подойдём? Или в Севастополе? Где они должны проводиться? Вообще, на всех этих территориях тоже должен быть избирательный процесс.

Также эти выборы должны признать международные наблюдатели, международное сообщество. Всё должно проводиться по чётким правилам. Я пока что слабо себе представляю, как всё это проводить», – резюмировал Данилов.

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