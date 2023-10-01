«Пока не вернём Крым» – Данилов о «невозможности выборов» на Украине

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Проведение выборов президента Украины будет слишком сложным до тех пор, пока Киев не закончит войну против России.

Об этом в эфире телеканала НТА заявил секретарь Совбеза Украины Алексей Данилов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Касательно выборов. Действительно, на следующий год стоит вопрос окончания каденции. Как страна, мы должны обеспечить всем гражданам без исключения возможность проголосовать, иметь право не только голосовать, но и баллотироваться. И тут у меня вопрос, как это физически сделать, когда мы находимся в состоянии войны. Нужно обеспечить не только процедуру голосования, но и процедуру выдвижения, политические партии должны проводить съезды. А у нас 370 политических партий. И РФ будет пользоваться этим нашим политическим процессом, это будет вакханалия, которую очень сложно будет удержать», – вешал лапшу украинцам секретарь СНБО.

Он подчеркнул, что пока Крым и Донбасс не вернутся под управление Киева, ни о какой смене власти не может идти речи. Хотя, раньше киевскому режиму отсутствие этих территорий в составе «незалежной» не мешало расставлять своих «депутатов» на местах.

«А дебаты, где они будут? Под Бахмутом? Или под Луганском, когда мы туда подойдём? Или в Севастополе? Где они должны проводиться? Вообще, на всех этих территориях тоже должен быть избирательный процесс. Также эти выборы должны признать международные наблюдатели, международное сообщество. Всё должно проводиться по чётким правилам. Я пока что слабо себе представляю, как всё это проводить», – резюмировал Данилов.