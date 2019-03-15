Поклонская пристыдила коллег по Госдуме

15.03.2019, Москва, Михаил Рябов

Депутат Госдумы Наталия Поклонская подвергла критике коллег по парламенту за то, что встали с мест, приветствуя делегацию из США, однако на следующий день отказались стоя почтить память императора Николая II.

Об этом Поклонская сказала на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы все депутаты. Вы сидите в здании Госдуме. Красивый большой зал пленарных заседаний… Объявляют, что на балкончике сверху заходят сенаторы конгресса США. Вы вскакиваете, хлопаете, радуетесь, только не понятно чему – но случилось, эмоции, доброжелательность, надо было поприветствовать. Ладно, сгоряча.

Следующий день. Сидите в том же зале. Встает Поклонская и говорит: «Уважаемые депутаты. Уважаемый президиум. 17 июля – 100 лет назад – зверски убили царскую семью. Я предлагаю почтить минутой молчания светлую память нашего государя. При котором страна развивалась таким темпом – страна была самой мощнейшей. Империя великая. Просто почтить память». И вы все сидите. А вчера вы вставали и хлопали этим сенаторам», – сказала Поклонская.