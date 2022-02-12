Полиция Мариуполя стала бандеровской, но в городе доминируют пророссийские настроения

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Новости Украины

Даже на подконтрольной Киеву территории Донбасса, большинство местных жителей не считают Россию врагом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», говорится в репортаже киевского журнала «Новое время» из подконтрольного украинскому режиму Мариуполя.

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«Согласно исследованию Международного республиканского института и группы Рейтинг, проведенного летом 2021 года, 52% жителей города оценивают свое отношение к России как «очень теплое» и «теплое». Еще четверть относится к восточному соседу нейтрально, а 16% — холодно и очень холодно», – говорится в статье.

В качестве 16-процентного меньшинства издание представило руководителя мариупольской ячейки неонацистской группировки «Национальный корпус», экс-боевика «Азова» Антона Требухова. Он считает город более проукраинским, чем до войны, добавляя, что больше не видит здесь «тотально пророссийские настроения».

Неонацист вспоминает, что в 2014 году милиция прессовала его за клич «Слава Украине!». Правда, теперь, говорит Требухов, бандеровским лозунгом здоровается на построении нынешняя полиция, а в областном управлении полиции на день рождения главаря одной из фракций ОУН звучала песня «Батько наш — Бандера, Україна — мати».

Городские власти также уверяют, что в городе людей с пророссийскими настроениями меньшинство.

«Мариуполь — это украинский город с украинскими взглядами», — заявляет секретарь городского совета Ксения Сухова.

Как сообщал «ПолитНавигатор», в Мариуполе украинские военные боятся ходить по одному.

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