Политическое переформатирование в Молдове. Каковы шансы нового оппозиционного проекта? 

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Две молдавские оппозиционные партии левого фланга, бывшие противники – социалисты и «Гражданский конгресс» – решили объединить усилия по созданию «качественной, здоровой оппозиции» и «альтернативы для Молдовы».

Вместе с другими политическими формированиями они хотели бы организовать широкие протестные действия, способные вовлечь неравнодушных граждан разных убеждений, чтобы «не позволить околокриминальной оппозиции говорить от всего общества».

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«Околокриминальная оппозиция» – это партия «Шор», лидеры которой замешаны в громком деле о краже миллиарда, но которая при этом весьма успешно организует массовые антиправительственные протесты в стране.

Получится ли у этих политических сил создать что-то серьезное, если значительная часть левого электората уже перешла к партии «Шор»? На эту тему рассуждают эксперты.

Молдавский журналист Илья Киселев в авторском блоге высказал удивление в связи консультациями между ПСРМ и «Гражданским конгрессом».

«У кого-то эта новость породила надежды (непонятно на что), но у большинства здравомыслящих людей это не может не вызвать целый ряд очевидных вопросов, – пишет он. – Понятно для чего вот это все нужно «Гражданскому конгрессу»: с результатом 0,77% на последних парламентских выборах примажешься не только к тем, в кого больше всего швырялся разнообразными околополитическими фекалиями. А вот зачем это нужно социалистам, на очернении и критике которых «Гражданский конгресс» и построил эту последнюю избирательную кампанию?»

Киселев отмечает также «всеядность» социалистов:

«За последние несколько лет с кем только социалисты не сотрудничали и не «коалицинировали»! Навскидку – Усатый, Санду и Нэстасе, ДПМ и неофициальная негласная коалиция с той же партией «Шор». Теперь вот «Гражданский конгресс». Так может потому, что раньше только с ними не сотрудничали?» – рассуждает журналист.

Политолог Александр Кориненко скептически относится к перегруппировке сил на левом фланге, но считает важным то, диалог начался.

«Лидеры левого фланга понимают, что в сложившейся ситуации партия «Шор» выступает самой мощной оппозиционной силой и вытеснила их напрочь из медийной повестки. Слишком много обид и противоречий накопилось за долгие годы между левыми партиями, и их надо проработать – это вопросы выживания здоровых сил этого электорального сегмента. Партия «Шор» действительно привлекла самую активную часть левого электората, а кроме того, среди лидеров протеста можно увидеть представителей партии ПКРМ, отсюда мы понимаем, что Блок коммунистов и социалистов – это объединение, которое есть только на бумаге. Непарламентские партии тоже рассматривают вариант участия в протесте, который набирает силу. В этих условиях лидеры «Гражданского конгресса» и ПСРМ попытаются стать альтернативным ядром протеста, и у них есть большой плюс: они на месте, в стране, они не токсичны (большая часть руководителей партии «Шор» – фигуранты дела о краже миллиарда). К тому же есть большой сегмент левого электората, который по морально-этическим соображениям не может участвовать в митингах, которые проводит «шоровцы», – сказал эксперт, комментируя положение дел «ПолитНавигатору».

При этом он подчеркнул, что если ПСРМ, ГК и другие оппозиционные силы «смогут разбудить эту часть общества, то люди присоединятся к их призывам, а если консультации окажутся попыткой «психоанализа» и обсуждения обид, то этим партиям стоит закрывать офисы и уступить весь левый фланг Илану Шору».

Где они были до сих пор?

Флаг молдавских левых уверенно несла Партия социалистов, но неудачные для нее выборы показали, что левое поле будет перестраиваться. Уже в прошлом году ПСРМ и «Гражданский конгресс», имевшие массу взаимных претензий, делали попытки победить неприязнь, забыть прошлые обиды и объединиться перед угрозой «желтой лихорадки».

Директор Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников в беседе с корреспондентом «ПолитНавигатора» напомнил, что вопрос об объединении левой оппозиции в Молдове встал на повестку сразу после поражения Игоря Додона на президентских выборах 2020 года.

«К досрочным парламентским выборам 2021 года эта идея воплотилась лишь частично – перед лицом неизбежного поражения коммунисты и социалисты создали блок. Это позволило левым провести в парламент узнаваемые фигуры, но не помешало команде Майи Санду получить полноту власти в стране. Дальнейшая консолидация на левом фланге сдерживалась, с одной стороны, ростом активности внепарламентских сил, в особенности, «Гражданского конгресса», пытавшегося в январе-феврале 2022 года оседлать протестные настроения общества, а с другой стороны – пассивностью и беззубостью парламентской оппозиции в лице Блока коммунистов и социалистов», – отметил эксперт.

Военный кризис, разразившийся рядом с Молдовой, спутал карты многим: все политические силы в этих условиях предпочли предоставить карт-бланш правящей партии и практически отказались от борьбы, констатирует директор ИСПИРР.

«PAS и Санду воспользовались этой ситуацией для подавления альтернативных источников информации, преследования лидеров оппозиции и фактического лишения Молдовы статуса нейтрального государства. Санду установила режим личной власти и под контролем западных советников начала планомерную милитаризацию страны. Не секрет, что такая политика грозит втягиванием Молдовы в военный кризис. Следует подчеркнуть, что все это происходило при полном попустительстве политического класса страны, который, на наш взгляд, разделяет с Санду ответственность за все происходящее. Открыто против Санду выступали разве что Игорь Додон, после того, как оказался под домашним арестом, и Илан Шор, который из-за судебных преследований призывает к восстанию, выступая в режиме «удаленки». Достаточно удобная ситуация и для власти, и для молдавских элит.

Однако высокая инфляция, растущие цены на газ и антироссийская политика руководства Молдовы, как оказалось, вызвали столь стремительный рост протестных настроений в обществе, что даже такие «сбитые летчики», как Игорь Додон и Илан Шор сгодились в качестве лидеров антиправительственных выступлений. Рейтинг Додона – стабильно высокий и даже по подсчетам проправительственных источников находится на уровне Майи Санду, что само по себе представляет угрозу власти. Илан Шор не просто занимает устойчивую третью позицию по популярности – он смог организовать давление улицы на власть в режиме нон-стоп.

И вот сейчас, когда партия «Шор» стала проявлять себя в качестве единственной силы, способной объединить общество против власти, когда к протестам начали примыкать лидеры общественного мнения, которые вовсе не симпатизировали Шору, в том числе некоторые депутаты-коммунисты, – на арену выходят Партия социалистов, «Гражданский конгресс» и даже представители партий, которых относят к политическому центру и к правому лагерю. Не стоит спрашивать, где они были до сих пор и почему именно сейчас решили выступить», – сказал Игорь Шорников.

«Общая повестка»

Спустя всего несколько дней после консультаций ПСРМ и «Гражданского конгресса» формат дискуссии оппозиционных партий расширился – в рамках платформы «Общая повестка» встречу провели представители «Гражданского конгресса», Партии социалистов, Либерально-демократической партии Молдовы, лидер партии «Движение национальной альтернативы», мэр столицы Ион Чебан и лидер Партии развития и объединения Молдовы, экс-премьер Ион Кику.

Собравшиеся обсудили тематику, которая могла бы объединить разные силы. «Общая повестка», по мысли инициаторов встречи, «должна прийти на смену той, которую продвигает, с одной стороны, власть, а с другой – полукриминальная оппозиция».

По мнению Игоря Шорникова, появление столь респектабельных политформирований в числе активных противников власти – плохой сигнал для Майи Санду, поскольку эти политики обладают прекрасным политическим чутьем, а и их консолидация означает, что действующая власть зашаталась и грядет очередное переформатирование политического пространства Молдовы.

«Обратный отсчет пошел, наверное, даже не на месяцы, а на недели. Причем конфигурация будущей власти в Молдове во многом будет зависеть от геополитической ситуации в нашем регионе. Молдова – небольшое государство, и ее элита для сохранения контроля над страной всегда должна была маневрировать между интересами более сильных региональных игроков. В свое время появление Санду у власти было отражением тотального засилья Вашингтона во внутримолдавской и в региональной политике. Последовавшее затем подчинение интересов Молдовы Украине – результат возросшего на Западе авторитета Киева как главной ударной силы в борьбе с Москвой. Пока молдавские элиты верили в победу Украины, власть Санду была незыблема, и даже к многотысячным протестам граждан представители ее команды относились как к досадному недоразумению. Но стоило Москве показать, что она контролирует региональную ситуацию, что победа Украины невозможна в принципе, и Запад на это ничем ответить не смог, как молдавские элиты тут же приготовились к демонтажу прозападного режима», – говорит эксперт.

Он полагает, что в новых условиях «Молдова должна сначала умерить свой евроатлантический кураж, а потом вернуться к политике реального нейтралитета».

«Если этого не сделают действующие власти, а на это они не способны, им придется уступить место другим политикам», – заключил директор ИСПИРР.