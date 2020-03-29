Политолог-майданщик: Украину ждёт чудовищный кризис

29.03.2020, Киев, Вадим Москаленко

С приходом мирового кризиса и пандемией коронавируса Украина лишилась основных источников дохода, поэтому в ближайшее время «незалежную» ждёт чудовищный кризис.

Об этом в эфире своего YouTube-канала рассказал политолог-майданщик Юрий Романенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Всем очевидно, что модель, в которой мы жили, сколлапсировала, – все её базовые компоненты исчезли. Я думаю, что в этом году Украина упадет на 20-40%. 30-40% это реалистичный вариант, а 20% падения ВВП нам будет за счастье.

Все ключевые источники нашей стабильности были внешними: гастарбайтеры, которые давали 10-12 миллиардов в год это минимум – они, как мы понимаем, исчезают как фактор стабильности.

Второе – это экспорт, я думаю мы потеряем 30-50% экспорта сегодня легко. Потому что 40% нашего экспорта – это Европа, у них падения очень серьёзное, в Польше бизнес сокращает персонал на 20-50%. Польша, как тот резервуар, в котором наша рабочая сила чувствовала себя комфортно, в ближайшее время исчезает с нашего горизонта, также и Италия.

Эти миллионы людей, которые работали либо в Европе, либо в России, сейчас будут возвращаться назад, сидеть без денег, как и те, которые на Украине.

Экспорт туда не пойдёт, потому что рынки потребления серьёзно сокращаются, очень пострадает наша металлургия, сельское хозяйство и остатки нашего машиностроения.

Мы потеряем 30% нашего экспорта, это миллиардов 10 мы не досчитаемся.

Внешние источники заимствования мы тоже теряем. Сегодня по кредитно-дефолтным свопам процентный рост в два или три раза, это говорит о том, что Украина оказалась в глазах внешнего капитала в проблемной зоне», – сказал Романенко.

Он подчеркнул, что Украина не способна на самостоятельное существование без внешней подпитки.

«Поэтому внешне факторы, которые подпитывали украинскую модель, исчезают. Украина плохо организована, плохо структурно управляема, она может существовать только до того момента пока есть хорошие внешние условия , когда есть стабильность во внешних рынках.

Как только это все приходит состояние турбулентности, мы начинаем проваливаться, как и многие другие страны, мы начинаем проваливаться во внутренние проблемы. Потому что наш внутренний рынок очень маленький, здесь мы не можем занять такое количество людей, которое у нас есть даже на этом маленьком рынке – хотя все наши эксперты и «переможники», которые на протяжении последних 6 лет постоянно говорили о том, каких мы достигли сумасшедших успехов», – резюмировал Романенко.

Напомним, связи с пандемией коронавируса украинская экономика оказалась в чрезвычайно сложном положении, поэтому Владимир Зеленский и его команда планируют значительно увеличить налоги.