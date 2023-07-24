Полковник рассказал, как Зеленский крупно просчитался с ПВО в Одессе

Игорь Шкапа.  
24.07.2023 14:37
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Одесса, Россия, Украина


Россия применила грамотный тактический ход, сумев серьезно ослабить украинскую ПВО в одесском регионе.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (округ ПВО Москвы) полковник запаса Сергей Хатылев, отвечая на вопрос, почему украинская ПВО не справляется с ударами по Одессе.

Россия применила грамотный тактический ход, сумев серьезно ослабить украинскую ПВО в одесском регионе. Об...

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«Здесь, я думаю, два фактора работают. Во-первых, основные силы ПВО и лучшие зенитные расчеты Украина, естественно, сосредоточила на тех направлениях, где мы раньше их чаще атаковали. Например, в Киеве и на направлении главного удара наступления. Там в основном сконцентрированы иностранные комплексы ПВО», – сказал Хатылев «Московскому комсомольцу».

По его словам, Киев очень рассчитывал на продление зерновой сделки, в результате чего Россия не будет бить по объектам в порту.

«Но Зеленский просчитался. Отчего сейчас в Киеве истерика. Позавчера, кстати, выступал Зеленский и поставил задачу усилить противовоздушную оборону Одессы и южного направления. Значит, что-то они сейчас будут предпринимать», – отметил полковник.

Вторым фактором он называет расход ракет ПВО, количество которых у Киева ограничено.

«Поэтому ВСУ пытаются, так сказать, экономить, не применять импортные зенитные комплексы. Они прекрасно понимают, что да, мы на юге-то сейчас поработаем, но основные действия все равно будут разворачиваться на тех фронтах, где идут главные боевые действия.

Можно сказать, что мы применили хороший тактический ход и учли то, что Украина ослабила свою ПВО на юге. Это нам значительно помогло в нанесении ударов по военным объектам, чтобы перерезать пути доставки западного оружия из Румынии и Болгарии на Украину», – резюмировал Хатылев.

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