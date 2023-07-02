Полковник СБУ: Пригожин чуть не подарил НАТО повод для ввода войск в Россию

Вадим Москаленко.  
02.07.2023 23:31
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мятеж, НАТО, Россия


Мятеж Евгения Пригожина мог подарить НАТО легальный повод введения войск на территорию России.

Об этом на канале «Новости. LIVE» заявил полковник СБУ в отставке Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мятеж Евгения Пригожина мог подарить НАТО легальный повод введения войск на территорию России. Об...

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«Западная Европа и США категорически против (развала России – ред.) Если «за» – то англичане и прибалты, и поляки… Одна из групп [«Вагнера»] якобы пошла в Воронежскую область на аэродром, они завернули на объект Воронеж-45, где находятся ядерные боеприпасы – это арсенал.

И это явилось одним из тех пунктов, когда страны, о которых мы говорим, начали звонить в Минобороны по красным телефонам и спрашивать: что происходит, нужна ли вам помощь, будет ли сохранено ядерное оружие в сохранности, или 5 тысяч уголовников-наёмников вооружённых будут разъезжать по РФ с ядерным оружием?

Это вывело этот мятеж совершенно на другую плоскость. Они это понимают, и не дай Бог, если бы это произошло, то ситуация бы вышла на третью мировую войну, и остановить не мог бы даже ввод войск НАТО (под эгидой Совбеза ООН) для того, чтобы не произошёл захват ядерных объектов. Запад и Штаты это понимают», – объяснил Стариков.

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