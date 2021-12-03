Полковник СБУ: Россия выходит из истории с «Северным потоком-2» победителем

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Новости Украины

Рекордные цены на газ уже позволили России «отбить» расходы на постройку трубопровода «Северный поток-2». Москва абсолютно не переживает по поводу задержки его запуска.

Об этом эфире телеканала «Наш» заявил эксперт в сфере обороны и безопасности, полковник СБУ Олег Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«России и инвесторам уже до лампочки, будет введён «Северный поток-2» или нет, они уже отбили все свои деньги – 18 миллиардов долларов. Каждый месяц задержки – им уже всё равно. Деньги, которые идут с «Северного потока-2», Россия вкладывает в развитие ВПК. Получилось так, что Байден говорит: «Мы будем мочить Россию», а сам дал возможность, чтобы СПГ стоял, весь газ ушёл в Китай, и Россия заняла рынок Европы. В итоге дали немцам, чтобы их экономика развивалась, заключить меморандум по «Северному потоку-2», чтобы они не вышли из НАТО» – сказал Стариков.

По его мнению, вместо обещанного на Евромайдане европейского будущего и процветания, Украина получает от западных покровителей статус «серой зоны».

«К моему большому сожалению, Украину используют для того, чтобы мы стали «серой зоной». Я хочу напомнить, что «серая зона» в современных войнах – территория, где будут проводиться боевые действия», – заключил Стариков.