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16.09.2021 17:26 (Мск), Мариуполь, Игорь Шаповалов
 
ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, Украина
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Полковник ВСУ: Украина готова дать бой России

Новости УкраиныРоссия постоянно наращивает военную группировку у границ Украины, используя как прикрытие проведение учений. Однако...

Россия постоянно наращивает военную группировку у границ Украины, используя как прикрытие проведение учений. Однако Киев готов к бою.

Об этом в ходе милитаристского форума в Мариуполе заявил заместитель командующего «ООС», полковник ВСУ Анатолий Шевченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Угроза существует. Вы видите, что сейчас проходят учения «Запад-2021». Россия продолжает наращивать своё присутствие вдоль государственной границы.

Замечено увеличение количества российских войск на территории Белоруссии, на временно оккупированной территории в Крыму. И таким образом под видом проведения учений идёт ежегодное увеличение личного состава, техники вдоль границы с Украиной», – сказал он.

Шевченко заверил, что Украина готова дать бой «восточной угрозе».

«Так что угроза существует, но на сегодняшний день, с учётом всех этих изменений, у нас достаточно сил и средств, достаточно обученного личного состава и техники, резервов, чтобы сдержать эту агрессию на востоке страны», – резюмировал полковник ВСУ.

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