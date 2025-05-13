«Вижу российские уши!»: Польша снова «воткнула нож в спину» Украине – укро-депутат
Поляки снова перекрыли пункт пропуска на границе с Украиной, что бандеровцы расценивают как предательство.
Об этом на заседании украинского парламента заявил депутат Игорь Гузь, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«С этой трибуны я хочу обратиться ко всем нашим друзьям из братской Польше, которая очень сильно за последние годы помогла украинскому государству в борьбе с врагом, которая приютила более 1,5 миллионов украинских граждан. И мы благодарим вас за это.
Но вчера снова нож в спину. Один из крупнейших грузовых переходов нашего государства, Ягодин, был перекрыт с территории Польши. Уже формируются километровые очереди, протестующие перекрыли доступ украинских грузовиков, которые везут то, что Украина производит, в том числе и сельскохозяйственную продукцию, не только в страны Евросоюза.
Это однозначно нож в спину. Почему? Евросоюз нам продлил возможность ехать без дополнительных разрешений. У нас есть электронная очередь и это для поляков неудобно, значит, боятся конкуренции и так далее», – возмущался Гузь.
«Дорогие польские друзья, настоящие соседи так не поступают. Украина умывается кровью. Сегодня каждая гривна в украинский бюджет – это средства для украинской армии. И вот буквально снова обострение, потому что буквально через некоторое время в Польше первый тур президентских выборов, и снова российские уши среди протестующих.
Я прошу руководство польского государства, всех наших друзей подключиться и снять экономические преграды для украинской экономики. Это неправильно, это несправедливо. Закончится украинская… российская война нашей победой, тогда давайте садиться за стол переговоров искать возможности.
Но сегодня не дать возможности выехать, вывезти украинскую продукцию нам, украинцам, в страны Евросоюза и не только – это нож в спину, так соседи и союзники не поступают. Надеюсь, что нас услышат и блокада Ягодина будет снята», – добавил депутат.
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