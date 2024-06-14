Польшу готовят сменить Украину в роли мясной фермы НАТО

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Обязанности членов НАТО должны быть разделены: одни страны будут воевать в пехоте, другие – заниматься высоконаучными разработками.

Об этом приглашенный научный сотрудник программы Центра стратегических и международных исследований (CSIS) по Европе, России и Евразии Шон Монахан заявил в интервью ютуб-каналу Центра, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я смотрю на планы. Предположительно Польша имеет какое-то соглашение о предоставлении крупных сухопутных войск, большого количества тяжелой бронетехники. Она покупает сотни «Абрамсов» у США и танков К2 у Южной Кореи, а также сотни артиллерийских систем. Другие союзники могут приносить другие вещи на вечеринку. Великобритания, например, вложила значительные средства в новые технологии: квантовые вычисления, киберпространство и космос», – сказал Монахан.

Планируется, что к 2050 году Польша создаст крупнейшую сухопутную армию в Европе.