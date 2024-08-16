Ползучая евроинтеграция для Молдовы оказалась хуже войны и голода – депутат парламента РМ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В процессе евроинтеграции численность населения Молдовы упала до уровня 1953 года – спустя всего несколько лет после страшной войны.

Об этом в своём видеоблоге рассказал депутат парламента Республики Молдова, доктор политологии Богдан Цырдя, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

Он рассказал, что президент Молдовы Майя Санду в панике от падения своего рейтинга и боится предстоящих через два месяца президентских выборов.

«Санду истерит. Она боится этих выборов, она боится дебатов, она боится встреч с гражданами. Она очень боится, что этот референдум (о внесении в конституцию положения об обязательном курсе на евроинтеграцию) провалится, что люди придут и проголосуют против. Дошло до того, что она пригласила канцлера Германии Олафа Шольца. Приглашает премьер-министров Прибалтики. Завтра и Макрон приедет – увидите его на Центральном рынке, будет газеты раздавать с агитацией за Майю Санду», – говорит депутат.

Богдан Цырдя рассказывает, как в нарушение закона, запрещающего агитацию до старта избирательной кампании, происходит раздача газет в поддержку Санду и референдума о евроинтеграции.

«Началась полнейшая истерия. Миллионы газет раздают за Санду – и в больницах, и в поликлиниках, и в претуре, и в прокуратуре, и в магистратуре, и на кладбищах – везде «поддержите референдум», «проголосуйте за Санду», везде убеждают, что нужно идти в Евросоюз – и вот тогда заживём», – рассказывает Богдан Цырдя.

По его словам, идея о евроинтеграции как панацее от всех бед внушается молдавским гражданам с 2002 года, когда эту идею выдвинул президент-коммунист Владимир Воронин, пришедший к власти с использованием пророссийской и антинатовской риторики. В результате народ Молдовы живёт всё хуже и хуже.



«Эти идеи, что «пойдём в ЕС – и тогда решатся все проблемы» – с 2002 года, как минимум. 22 года! Втирают то же самое: «подпишем план действий с ЕС – заживём», «подпишем договор об ассоциации – заживём», «получим статус кандидата – заживём»… Ну, получили, и что дальше? А дальше 109 миллиардов леев (545 миллиардов российских рублей) долгов. 31% населения живут в абсолютной нищете, на 2 доллара в день. И самое главное – полная депопуляция страны: с 4,5 миллионов населения в 2012 году до 2,4 миллионов сегодня. У нас сейчас население на уровне 1953 года – года смерти Сталина! А тогда же всего несколько лет прошло после войны, голода и так далее. Так вот, этот процесс европейской интеграции и модернизации – хуже, чем война и голод, потому что привел к таким же результатам, а может, и хуже», – констатирует депутат молдавского парламента.