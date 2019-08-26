Поплавский хвалится: За год русских Крыма и Донбасса превращаем в манкуртов

26.08.2019, Киев, Максим Карпенко

Студены из Крыма и Донбасса за год обучения в Киевском национальном университете культуры и искусств переходят с русского языка на украинский. Этим в эфире телеканала 112 похвастался депутат украинского парламента, известный артист и ректор Киевского национального университета культуры и искусств Михаил Поплавский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По словам Поплавского, студентов не заставляют отказаться от родного языка, а «создают такие условия», чтобы они приняли украинизацию.

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«Я хочу вам сказать, что кто с Донбасса приезжает, из Крыма, которые учатся в университете культуры, на второй год они уже исключительно на украинском языке разговаривают.

На сегодняшний день мы их не заставляем – мы ставим такие условия, что если вы хотите карьеру делать в Украине, государственный украинский язык должен быть. И сегодня других мыслей не может быть.

Есть языки нацменьшинств, с ними тоже надо работать, есть регионы, которые – дать возможность, не надо на этом спекулировать. Но в Конституции написано «украинский язык». Точка. Государственный язык», – заявил Поплавский.