Поразительно: Снабжающий ВСУ топливом завод поражен лишь на третий год СВО
Самый масштабный за время СВО удар по Кременчугу, где находится крупнейший на Украине НПЗ, был осуществлен Россией минувшей ночью – «сначала десятки ударных дронов, а потом – ракетный обстрел», сообщил мэр Виталий Малецкий.
«Слава Богу, на данный момент погибших нет», – уточнил градоначальник.
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Интересно, что Полтавская администрация при этом традиционно отчиталась, будто бы ПВО Украины сбило большую часть беспилотников и ракет, включая «Кинжалы».
Минобороны РФ объясняет удар по Кременчугскому НПЗ тем, что предприятие «снабжало горючим группировки ВСУ на Донбассе».
«Цель удара достигнута, объект поражен», – говорится в сообщении.
Живущий в России экс-депутат Верховной рады Олег Царев поражается, что Кременчугский НПЗ выводят из строя лишь в третий год спецоперации:
«Поразительно, что Кременчугский НПЗ продолжал работать до последнего времени. Это был последний действующий нефтеперерабатывающий завод на Украине, который в свое время был изъят у Коломойского и передан вооруженным силам Украины для производства топлива. Если бы завод не функционировал вплоть до недавнего времени, в нем не было бы такого количества топлива, и он бы не горел так интенсивно».
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