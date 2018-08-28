Порошенко предложили отлучить от церкви

28.08.2018, Москва, Елена Острякова

Президент Украины Петр Порошенко должен быть отлучен от церкви.

Об этом в своем телеграмм-канале написал протоиерей Всеволод Чаплин

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«Кажется, Патриарх не поздравил в этом году Порошенко с днем незалежности. Уже хорошо. Но по сути раба Божия Петра давно пора от Церкви отлучить – хотя бы за причащение у униатов», – написал Чаплин.

Он также раскритиковал киевского митрополита Онуфрия за участие в традиционном «молебне» по случаю «Дня независимости Украины» в Софийском соборе Киева, в котором приняли участие представители раскольников, иудеев, греко-католиков и т.п.

«А вот владыка Онуфрий, надежда наша и опора, участвует в некоем совместном действе (молитвенном?) с тем же Порошенко, раскольниками, латинянами, униатами, баптистами, мусульманами и иудеями. Даже на Западе мы на такие действа почти уже не ходим», – написал Чаплин.

Как ранее сообщал «Политнавигатор», митрополит Онуфрий присутствовал на параде в честь Дня Независимости в Киеве, где Петр Порошенко произнес речь, в которой хулил Русскую Православную Церковь.