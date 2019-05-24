24.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Сюжет дня, Украина
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«Портнов хотел меня поиметь во все дыры и закопать» – Богословская

Во время Майдана бывший замглавы администрации президента Портнов якобы угрожал тогдашнему депутату ВР и бывшей соратнице президента Януковича Инне Богословской.

Об этом она рассказала в эфире телеканала «Магнолия–ТВ», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Портнов, который сейчас пытается строить из себя приличного человека, в январе или феврале [2014 года] позвонил мне по телефону и реально угрожал жизни, и матерился так, что такого мата я от самых низких людей не слышала. Кричал: «Сейчас мы с Майданом справимся, а потом я тобой лично займусь, закопаю! Тебя в тюрьме будут иметь во все дыры и будешь ты у меня под асфальтом», – утверждает Богословская

Также она пообещала сделать всё возможное, чтобы Портнов оказался в тюрьме.

«И когда сейчас этот человек пытается надеть на себя маску приличия, я хочу ему напомнить – пусть возвращается в Украину.  Сделаю всё, чтобы он сидел», – добавила экс-нардеп.

Напомним, накануне экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов сообщил, что вернувшийся на Украину Портнов якобы пошёл на сговор с украинскими националистами.

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