19.05.2019, Москва, Михаил Рябов
 
Днепропетровск, Политика, Политические репрессии, Русская Весна, Украина
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Экс-спикер МИД ДНР: Портнов заодно с нацистами

Участникам Русской весны ни в коем случае нельзя поддаваться на призыв возвращаться на Украину, который сегодня озвучил Андрей Портнов, экс-замглавы администрации Виктора Януковича, приехавший в Киев спустя пять лет после государственного переворота.

Об этом в своем блоге пишет экс-спикер МИД ДНР Константин Долгов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Экий молодец Портнов! Договорился с Зеленским, вернулся. И заманивает остальных.

Нет уж, спасибо. Меня вот, к примеру, весной-2014 арестовывали по беспределу и это был личный приказ Авакова. Ни он, ни Порошенко, ни Турчинов, ни многие другие военные преступники не осуждены и не преследуются. Нацистские банды никуда не делись. «Война с Россией» по-прежнему актуальный тренд для украинской власти, что старой, что новой. Зеленский называет Россию «агрессором».

Эй, Портнов, когда в «АТО»? Нужно же кому-то защищать несчастную Украину от путинских орд!» – комментирует Долгов.

Он обратил внимание на «всеядность» Портнова, который, в зависимости от личной выгоды, в прошлом сотрудничал то с Юлией Тимошенко, то с Януковичем.

«Ещё раз по Портнову:

1.Бывший и активный член Блока Юлии Тимошенко, которая призывала оградить Донбасс колючей проволокой и расстреливать его жителей «из атомного оружия».

2.Заявляет, что Россия «оккупировала Крым», не признаёт российский статус Крыма.

3.Не считает нацистские формирования преступными и опасными для себя лично, раз принял решение вернуться.

4.Не считает опасным возвращаться в страну, где правят бал военные преступники: Порошенко, Турчинов, Аваков, Коломойский.

«Призыв» Портнова к политэмигрантам «возвращаться на Украину» есть, по сути, обыкновенная ловушка и прежде всего – ловушка для участников Русской весны.

Помните, мэр Днепропетровска Филатов, человек Коломойского, призывал давать любые обещания, а потом вешать? Как видим, Портнов виселицы не боится. Следовательно, он ЗАОДНО с коломойскими, филатовыми, аваковыми и прочими», – предостерегает Долгов.

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