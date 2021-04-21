Послание Путина: Байден остался без булочки на завтрак

21.04.2021, Москва, Елена Острякова

Большая часть сегодняшнего послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию была посвящена вопросам внутренней политики.

Лишь 15 минут в самом конце он коснулся международной политики и подчеркнул, что главная ее цель – обеспечить мир и безопасность России.

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«У России есть свои интересы, и мы их будем отстаивать в рамках международного права. А если кто-то отказывается понимать эту очевидную вещь, не хочет вести диалог, выбирает эгоистичный и высокомерный тон, мы всегда сумеем отстоять свою позицию», – сказал Путин.

Он отметил, что Запад все чаще практикует «политически мотивированные незаконные санкции».

«В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего без повода цеплять Россию. Прямо новый вид спорта какой-то – кто громче что-то скажет. Мы ведем себя в этой связи в высшей степени сдержано. Без иронии можно сказать – скромно. Часто вообще не отвечаем не только на недружественные акции, но и ни откровенное хамство.

Мы хотим иметь добрые отношения со всеми участниками международного общения. Но мы видим, что происходит в реальной жизни: цепляют Россию то тут, то там без всяких причин. Как вокруг Шерхана крутятся всякие мелкие Табаки. Все как у Киплинга: подвывают, чтобы задобрить своего суверена. Киплинг – великий писатель.

Мы хотим иметь добрые отношения со всеми. В том числе и с теми, с кем последнее время отношения не складываются. Мы действительно не хотим сжигать мосты. Но если кто-то воспринимает наши добрые намерения как безразличие и слабость и сам намерен окончательно взорвать эти мосты, он должен знать, что ответ России будет асимметричным, быстрым и жестким.

У России хватит терпения и профессионализма, уверенности в себе и своей правоте и здравого смысла при принятии любого решения. Но надеюсь, что никому не придёт в голову перейти в отношении России так называемую красную черту. А где она будет проходить, это мы будем определять в каждом конкретном случае сами.

Организаторы любых провокаций, угрожающих коренным интересам нашей безопасности, пожалеют о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалели», – сказал Путин.

«Байдену подготовили тезисы выступления Президента Путина. Булочку в Белом доме сегодня к завтраку лучше не подавать. Есть от чего подавиться», – прокомментировал услышанное политолог Марат Баширов в своем телеграмм-канале.

С ним не согласен его коллега Максим Жаров.

«Красные линии» на внешнем контуре чётко не очерчены. Это не есть хорошо. Абстрактные угрозы в адрес «супостата» с упоминанием всуе Киплинга приведут сейчас лишь к очередному нагнетанию путинофобии в инопрессе, что подведет зависимую от этой прессы администрацию Байдена-Харрис к ощущению ещё большей самоуверенности. А это в свою очередь чревато новым Карибским кризисом», – написал он.

«Послание вышло в высшей степени умеренное и миролюбивое. Максималисты не услышали ничего из ожидаемого. Ни присоединение Донбасса, ни холодной войны с Западом, ни объединения с Белоруссией. Немного про ракеты и военный потенциал, но очень кратко и скорее для галочки.

Отсюда вывод – ни на какую эскалацию российские власти иди не намерены, скорее наоборот, готовятся замириться на максимально лояльных условиях. В целом, выступление можно охарактеризовать как благоприятное для страны. Никаких эскалаций, изоляционизма и алармизма. Прагматизм побеждает эмоции», – считает либеральный политолог Илья Гращенков.