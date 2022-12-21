После освобождения Артёмовска кличка «Бахмутский мясник» станет для Залужного приговором

21.12.2022  18:58 (Мск), Москва
Владимир Гладков.  
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Вооруженные силы, ВСУ-убийцы, геноцид, Дзен, Донбасс, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный методично тысячами укладывает украинских солдат в землю, однако он по-своему талантливый военачальник, хладнокровно использующий по максимуму тот ресурс, который есть.

Об этом в эфире радио «Говорит Москва» заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный методично тысячами укладывает украинских солдат в землю, однако он по-своему...

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«Я анализировал, можно ли назвать Залужного эффективным командующим, и понял, что, как ни странно, можно, просто потому, что по украинским понятиям – он эффективен. Человек, который за полтора месяца на квадрате 10 на 10 километров, не ключевом для фронта, уложил 10 тысяч украинцев в землю, но он эффективен, потому что он воюет тем ресурсом, который у него есть», – объяснил эксперт.

«У него проблемы с артиллерией, с танками, с чем угодно, но у него есть ресурс – люди. Он безжалостно, спокойно, методично и холодно ими воюет. Он понимает, что если вдруг у них получится, то никто с него не спросит за эти сто тысяч, которых уже положили, и ещё не знаю, сколько положат.

С него спросят, если всё рухнет. Если рухнет, то да – кличка «Бахмутский мясник» станет для него приговором», – констатировал Шурыгин.

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