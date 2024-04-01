После войны безработные украинские солдаты отправятся на Майдан, – Балашов

Анатолий Лапин.  
01.04.2024 12:02
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Протесты, Сюжет дня, Украина, Экономика


Экономика Украины разрушена – после войны оставшиеся в живых солдаты не смогут найти работу и пойдут на Майдан.

Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил эмигрировавший в США украинский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Экономика Украины разрушена – после войны оставшиеся в живых солдаты не смогут найти работу...

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По мнению Балашова, эти люди будут спрашивать с власти, кто привел к поражению и утрате территорий.

«На сегодняшний день на военщину, на войну Украина из бюджета выделяет 21% ВВП. Перед войной было 5%, сейчас 21. То де-факто экономики нет, люди, которые вернутся с фронта, они вернутся на разоренные предприятия, на которых ничего не действует. У меня вопрос, а чем они займутся? Они займутся политикой, они сядут на Майдане, они соберутся и будут обсуждать, кто их привел к поражению, кто привел к тому, что они де-факто потеряли территорию», – заявил Балашов.

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