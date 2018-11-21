Посол Украины в США хвастается, что “уделал” Русский мир со счетом 2:0

21.11.2018, Киев, Семен Дорошенко

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил об очередных попытках информатаки на него лично и на украинское посольство в стране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

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“Хроника соревнований за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и Посольство Украины в США по тем же мошенническим схемам. Провалены”, – рассказал Чалый.

По его словам, еще два штата в США признали голод 1932-33 годов в Украине “геноцидом украинского народа”.

“Итог: 2:0 в пользу Украины. “Русский мир” выбрасывает деньги на ветер. Ну и хорошо: потратят больше ресурсов здесь – меньше останется на наемников и оружие, которым убивают наших”, – добавил посол.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, посол Чалый пожаловался в интервью американским СМИ на то, что пранкерские нападения против Украины в США участились и даже достигли уровня штатов.