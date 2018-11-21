//exit;
21.11.2018, Киев, Семен Дорошенко
 
Мнение, Общество, Политика, Скандал, США, Украина
Просмотров:

Посол Украины в США хвастается, что “уделал” Русский мир со счетом 2:0

Посол Украины в США Валерий Чалый сообщил об очередных попытках информатаки на него лично и на украинское посольство в стране.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Хроника соревнований за последние дни на американском информационном фронте: две попытки атак на меня и Посольство Украины в США по тем же мошенническим схемам. Провалены”, – рассказал Чалый.

По его словам, еще два штата в США признали голод 1932-33 годов в Украине “геноцидом украинского народа”.

“Итог: 2:0 в пользу Украины. “Русский мир” выбрасывает деньги на ветер. Ну и хорошо: потратят больше ресурсов здесь – меньше останется на наемников и оружие, которым убивают наших”, – добавил посол.

Как ранее сообщал “ПолитНавигатор”, посол Чалый пожаловался в интервью американским СМИ на то, что пранкерские нападения против Украины в США участились и даже достигли уровня штатов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,


ReCreative


Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Похожие новости

    Все новости за сегодня
  • Ноябрь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    2627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть