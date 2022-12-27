Посол Украины в Японии пугает правом Токио на превентивный удар

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Япония меняет свою военную доктрину, прописав себе право на превентивный удар, впервые со времен поражения во Второй мировой войне.

Об этом в эфире радио «НВ» заявил посол Украины в Японии Сергей Корсунский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Корсунский посчитал, что у Украины и Японии общий враг – Россия.

«Япония пересмотрела и опубликовала стратегический документ, который касается оборонной политики. Эксперты оценили это как просто революцию, потому что впервые со времен Второй мировой там написано, что Япония должна получить право атаковать врага первой, если она имеет достоверную информацию о том, что ее будут атаковать. Так называемый превентивный удар – этого никогда не было, это написано.

Теперь идет речь о том, что Япония почти удвоила военный бюджет и будет сейчас заниматься серьезно вопросом переоснащения своих Вооруженных сил, точнее, сил самообороны, но ощущение у всех такое, что Япония вернется и на рынок оружия, и вернется к тому, чтобы изменить статус своих Вооруженных сил, сил самообороны – это со временем, это сложный политический процесс, не нужно думать, что это произойдет завтра, но война в Украине кардинально изменила концепцию безопасности, как ее видит Япония… Это ощущение – у нас один враг. У них рядом – Россия, Китай, Северная Корея, и со всеми есть вопросы по политике безопасности», – заявил Корсунский.

Напомним, между Россией и Японией по итогам Второй мировой войны так и не был подписан мирный договор, который включал бы в себя вопрос о границе. Так, страны считают спорными ряд Курильских островов. Недавно Верховная рада Украины отказалась признавать суверенитет России над Курильскими островами, заявив, что они принадлежат Японии.