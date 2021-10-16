Посол Украины в Японии сокрушается: Токио и Пекин делают ставку на российские энергоресурсы

16.10.2021 11:55 (Мск), Киев, Ольга Козаченко

Новости Украины

В скором будущем поставки природного газа из России в Азию только возрастут, что усилит позиции Кремля и отразится на транзите через Украину.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

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По его словам, у большинства стран альтернативы сжиженному природному газу (LNG) попросту нет, но уже скоро она у них может появиться.

«Этим летом «Газпром» чуть ли не впервые раскрыл данные о поставках газа в Китай. Выяснилось, что в 2020 году газ из РФ обходился Китаю значительно дешевле, чем газ от других поставщиков (LNG), но несколько дороже, чем РФ продает в ЕС. Однако «Сила Сибири» (основной экспортный маршрут из России в Китай) работала лишь на одну десятую мощности: при потенциале в 38 млрд куб. м в прошлом году поставили всего 4,1 млрд. В этом году заявленная цель — 8,5–10 млрд», – указывает Корсунский.

Он обращает внимание, что «Газпром» объявил об утверждении технико-экономического обоснования проекта строительства еще одного газопровода в Китай через Монголию, получившего оригинальное название «Сила Сибири-2».

«Его планируемая мощность 50 млрд куб. м, длина 2000 км. Крайне любопытно и важно для нас, что источником газа для этих трубопроводов служат все те же месторождения Ямала — Бованенково и Харсавей, из которых российский газ идет в Европу. Международные аналитики в один голос говорят о том, что если этот проект будет реализован, возможности «Газпрома» (а значит — Кремля) по диверсификации рынков значительно возрастут. В любом случае, азиатский вектор российских труб станет еще более важным к 2024 году, когда «Сила Сибири» выйдет на проектную мощность», – отмечается в статье.

Также посол подчеркивает, что активно работают на российском рынке и японские компании, особенно корпорация Mitsui.

«В дополнение к уже имеющимся инвестициям в LNG-сектор российской газовой промышленности, управляющий Японского банка международного сотрудничества заявил во время Восточного экономического форума в минувшем сентябре о том, что рассматривает возможность участия в проектах по строительству LNG-мощностей в Арктике. Только в первом полугодии Россия поставила в Японию энергоресурсов на сумму 3,8 млрд долл., а это уголь (в том числе коксующийся), нефть и газ (Россия является одним из пяти крупнейших поставщиков — после Австралии, Малайзии, Катара и США), – резюмирует Корсунский.

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