«Поставок оружия не будет. Украина и так нам влетает в копеечку» – канцлер ФРГ

Германия не собирается поставлять оружие Украине, как и любой другой стране, находящейся в стадии вооружённого конфликта.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У Германии есть очень много правил об экспорте оружия, они очень строгие. Если мы хотим соблюдать их, то никогда не было возможно со стороны Германии предоставить Украине оружие. Это касается не только Украины, но и всех стран, которые находятся в конфликтном состоянии.

Мы – те страны, которые являются самыми большими финансовыми донорами для Украины уже много десятилетий, и дальше мы собираемся это делать. Я думаю, что все это видят.

Об этом говорят и за закрытыми дверями, и в приоткрытых дверях, мы всегда говорили, что будем поддерживать Украину финансово, и мы также все наши обязанности перед НАТО выполняем», – заверил Шольц.