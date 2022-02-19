«Поставок оружия не будет. Украина и так нам влетает в копеечку» – канцлер ФРГ

19.02.2022  17:01 (Мск), Мюнхен
Владимир Гладков.  
Просмотров:
 
Германия, НАТО, Политика, Украина
Новости Украины

Германия не собирается поставлять оружие Украине, как и любой другой стране, находящейся в стадии вооружённого конфликта.

Об этом на Мюнхенской конференции по безопасности заявил канцлер Германии Олаф Шольц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Германия не собирается поставлять оружие Украине, как и любой другой стране, находящейся в стадии...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«У Германии есть очень много правил об экспорте оружия, они очень строгие. Если мы хотим соблюдать их, то никогда не было возможно со стороны Германии предоставить Украине оружие. Это касается не только Украины, но и всех стран, которые находятся в конфликтном состоянии.

Мы – те страны, которые являются самыми большими финансовыми донорами для Украины уже много десятилетий, и дальше мы собираемся это делать. Я думаю, что все это видят.

Об этом говорят и за закрытыми дверями, и в приоткрытых дверях, мы всегда говорили, что будем поддерживать Украину финансово, и мы также все наши обязанности перед НАТО выполняем», – заверил Шольц.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Февраль 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть