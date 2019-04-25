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25.04.2019, Киев, Ольга Козаченко
 
Донбасс, Минский процесс, Политика, Россия, Украина
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Постпред РФ в ЕС призвал не преувеличивать политическое значение выдачи паспортов

Выдача российских паспортов жителям ДНР и ЛНР, предусмотренная указом президента РФ Владимира Путина, никоим образом не повлияет на Минские соглашения.

Об этом в интервью «Известиям» заявил постоянный представитель России при ЕС Владимир Чижов, по словам которого, вопрос паспортов далеко не новый.

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«Он ставился самой жизнью достаточно давно, поскольку людям и так непросто там жить. А в отсутствие документов для передвижения, ведь у многих уже истекли украинские паспорта, люди оказались силой обстоятельств заперты на своей горячо любимой, но всё-таки маленькой родине. Это абсолютно практическая мера. Не стоит преувеличивать ее политическое значение и связывать с Минскими соглашениями», — сказал РФ при ЕС.

Также он дал оценку заявлениям министра иностранных дел Украины Павла Климкина, назвавшего гуманитарный жест России «продолжением агрессии» и новым «паспортным» этапом оккупации Донбасса».

«Думаю, позиция МИДа Украины вряд ли будет иметь решающее значение для жителей Донецкой и Луганской народных республик, если они захотят получить российское гражданство», — отметил Чижов, напомнив, что предоставление гражданства соотечественникам — общемировая практика.

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