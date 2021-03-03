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03.03.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Происшествия
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Поводырь Беломайдана – «Нехта» ушёл в запой и забросил Telegram-канал


Семен Путило, ведущий из Польши телеграм-канал «Нехта», координировавший минувшей осенью беспорядки в Минске, запил и забросил революционную активность.

Уже три дня он не публиковал ни единого поста, а сегодня вдруг запостил карту геолокации с отмеченной точкой на границе Польши и Белоруссии. Белорусская оппозиция и российские либеральные СМИ забили тревогу, полагая, что Нехту могли выкрасть спецслужбы.

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Бывший главный редактор канала Роман Протасевич ответил «Дождю», что администраторов канала никто не похищал. «Все, что я могу сказать — с ребятами все в порядке, никто их не похищал. Что они делают и зачем? Понятия не имею», – сказал Протасевич.

Однако белорусские государственные СМИ дают разгадку пропажи поводыря Беломайдана. Они опубликовали видеозапись, на которой пьяный Нехта оправдывается перед подписчиками за то, что призывает исключительно к мирному протесту.

Впрочем, миролюбие Путилы в данном случае было показным. ГосТВ  демонстрирует еще другой ролик – фрагмент закрытой зум-конференции беглых белорусских оппозиционеров. Там Путило призывал активистов из минских дворов «нечаянно» подорвать гранату.

В целом из «сливов» на белТВ становится ясно, что в среде оппозиции разброд и шатание, и статусные политэмигранты крайне недовольны недалекостью юного Путилы, которая претит их имиджу «серьезных политиков». К примеру, Павел Латушко рассказывал, что просил польских кураторов унять Нехту. Возможно, поэтому Путило и запил.


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