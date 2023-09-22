Пожар в здании штаба Черноморского флота еще не потушен

Елена Острякова.  
22.09.2023 15:54
  (Мск) , Москва
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ВСУ-убийцы, Дзен, Крым, Происшествия, Россия, Севастополь


Дым из здания штаба Черноморского флота еще идет и стелется до Южной бухты, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Судя по всему, один из осколков ракеты упал на улице Мичурина. Там в домах выбиты стекла, повреждены припаркованные машины.

Дым из здания штаба Черноморского флота еще идет и стелется до Южной бухты, передает...

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Часть улиц, прилегающих к зданию штаба, перекрыта, не пропускают даже жителей, по другой части можно пройти. Местные жители сохраняют спокойствие и идут туда, где не перекрыто.

Полностью перекрыто движение в центре. Водители автобусов сначала отказываются ехать в  направлении центра, потом перестраивают маршрут. На подъездах стоят регулировщики.

У 110 поликлиники Черноморского флота, которая расположена в 500 метрах от штаба, стоят несколько скорых помощей.

В центре Севастополя отключили газ, однако электричество и все виды связи работают.

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