Прах Потёмкина вернётся в Херсон после эвакуации – Сальдо

Из Екатерининского собора в Херсоне эвакуировали прах князя Григория Потёмкина-Таврического, и вместе с памятником перевезли на левый берег Днепра.

Об этом в эфире «Крым 24» сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы перевезли памятник Ушакову, перевезли на левый берег и останки светлейшего князя Потемкина, которые были в Екатерининском храме, – отметил Сальдо. – На левый берег вывезли памятники Потемкину, Суворову и Маргелову.

Это те святыни, которые нужно сохранить. Потемкин – это мистическая фигура, вся история его жизни связана с освоением Причерноморских земель, в том числе Крыма. В 1921 году памятник Потемкину советская власть сняла, он находился в запасниках и в Великую Отечественную куда-то исчез. А в 2003 году вернулся, и сейчас мы его на некоторое время перевезли. Пусть посмотрит не только на Херсон, а и всю Херсонщину. Мы его вернём на место, как и все реликвии. Наше дело правое, мы ничего другого не хотим, как жить мирной жизнью».