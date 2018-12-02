Правительство Овсянникова торопится распродать имущество Севастополя

02.12.2018, Севастополь, Галина Шершнева

Правительство Севастополя поставило в план приватизации на 2019 год 13 предприятий. Законодательное собрание города уже четырежды отклоняло этот план.

По мнению главного редактора сайта «Примечания» Виктора Ядухи, в список правительства вошли жизненно важные для Севастополя и прибыльные предприятия. Чиновники почему-то пытаются избавиться от выгодных активов.

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«Приватизация всегда сопровождается известной с 90-х годов мантрой о том, что государственная собственность менее эффективна, чем частная. Но это далеко не всегда так. Мы знаем, к примеру, что ГУП «Городской автозаправочный комплекс», который правительство выставило на продажу, практически вышел на прибыльность. То есть очевидно, что цель не в достижении эффективности», – сказал Ядуха в эфире телеканала НТС.

На торги хотят выставить и управляющую компанию оптово-розничных рынков, хотя очевидно, что это прибыльный актив. Такая же история с ГУП «Пансионаты Севастополя».

Недоумение журналиста вызывает стремление правительства приватизировать Севастопольский морской порт.

«У нас была известная история, когда собственник паромов объявил перевозки неприбыльными, и переправа была остановлена. Городу пришлось эти паромы выкупать. Вот пример того, как государство спасает услугу, оказываемую частным бизнесом городу. Не всегда частный бизнес эффективен и продажа каких-либо активов необходима для того, чтобы они хорошо функционировали», – отметил редактор сайта “Примечания”.

Еще одно жизненно важное учреждение, которое чиновники хотят приватизировать, – городской расчетный центр.

«Смысл этой сделки мне абсолютно непонятен. Не так давно на Украине представители МВФ предложили приватизировать таможню. Может быть, севастопольские руководители движутся в том же направлении. И скоро мы увидим предложения приватизировать ГАИ и налоговую. Можно дойти до любого абсурда», – добавил Ядуха.

Журналисты «Примечаний» посмотрели, как проходит приватизация в Сочи, Нижнем Новгороде, Петербурге и Крыму и выяснили, что нигде этот процесс не идет так интенсивно. Жизненно важные предприятия во всех этих регионах остаются в государственной собственности.

«Город получит деньги разово и даже не заметит этого. Это средство обогащения для тех, кто получит в собственность эти активы. Мы знаем, что перед продажей они накачиваются объектами, которые не имеют к ним профильного отношения. Например, собственность хлебозавода заводится в ГУП «Пансионаты Севастополя», просто для того, чтобы бенефициар будущей сделки получил как можно больше собственности», – резюмировал Ядуха.