«Предлагаю нанести на карту России метки для американских ядерных ударов» – иноагент Шендерович завидует статусу террориста Чхартишвили

Беглый писатель-сатирик Виктор Шендерович предлагает запугивать россиян публикацией целей на территории России, по которым США готовы нанести ядерный удар.

Об этом он заявил в интервью ютуб-каналу «Ходорковский Live», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Список, безусловно, есть. Уже давно. Полагаю, что после мюнхенской речи Путина в 2007 году – НАТО имело основания вернуться к рассмотрению этих объектов, оптимизировать этот список и сделать более актуальным. А уж после аннексий 2008 и 2014 годов я не сомневаюсь, что эти списки есть. Их бы хорошо показать россиянам! Не просто, чтоб Америка рассекретила, а должны сделать СМИ. По Первому и Второму каналам сказать россиянам: вы полагаете, что все будет ограничиваться ударами ракет «Кинжал» по жилым кварталам Украины? Вы, правда, полагаете, что не прилетит ответ? А вот, посмотрите – вот сюда прилетит, вот сюда, сюда, сюда. Вас накроет. Вы заплатите. Ваши дети, может быть, внуки – заплатят кровью, жизнью, увечьями, катастрофой жизненной. Заплатят за то, что вы поддерживаете Путина», – сказал Шендерович.

Он полагает, что США и НАТО не просто «имеют право, но и обязаны» убить россиян, которые голосуют за Путина. Особую ненависть у свежеиспечённого израильтянина, похоже, вызывают россияне с именами Игнатий и фамилиями Иванов.

«Подумайте еще раз крепенько перед тем, как радоваться его очередному сроку! Сюда ударят и сюда. Вот жителям этих кварталов приготовиться, которые рядом с воинской частью. Дорогой товарищ Иванов Игнатий Петрович, вы знаете, вы находитесь в зоне опасности. По вам долбанут Штаты – и правильно сделают. Ну, что поделать, если вы гражданин государства-агрессора и живете возле очень важного военного объекта. Вот этот список – я серьезно говорю – надо перевести на русский и примерить к жилым кварталам, которые там находятся. Сказать: ребята, вы в опасности. Подумайте. Этой опасности подвергаете себя вы. Не надо потом на НАТО кивать. НАТО это должно было сделать в 2014 году. Долбануть. Имело полное юридическое право – и, более того, было обязано», – сказал Шендерович.

Он посетовал на то, что русские «по отдельности ничего, а все вместе – катастрофа», и закончил свою речь издевательски: «Будьте бдительны, я любил вас». В другом эфире он признался, что ему гораздо жальче «свободных украинцев», чем «холопов-россиян».