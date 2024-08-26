Предприняты попытки заморозить поставки западного оружия – депутат Рады

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Ряд украинских «партнеров» не выполнили свои обязательства по поставкам оружия – и вовсе хотят поставить этот процесс на паузу. В связи с этим у Украины сформировались «механизированные» бригады, у которых нет оружия, техники и боеприпасов.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил член комитета по нацбезопасности и обороне, депутат Верховной рады Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть плохие тенденции, даже из публичных источников вы знаете, что есть попытки определенную часть помощи поставить на паузу. Если говорить объективно, то есть возможность сформировать определенное количество механизированных бригад, но эти бригады не обеспечены оружием и боеприпасами. Это правда, и это не абстрактная фраза, а конкретная, тем более, что эти бригады должны были обеспечить вооружением еще раньше, и эти сроки уже истекли. Это не просто наша просьба, это определенные обязательства, которые наши партнеры, к сожалению, не выполнили», – заявил Рахманин.