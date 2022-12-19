Представитель российских оружейников рассказал о первоочередных мерах для оборонки

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Подготовка специалистов и быстрое внедрение в производство новых образцов вооружения – на этом сейчас нужно сосредоточить усилия в тылу.

Для генерального сражения необходимо увеличить количество технических средств, заявил в эфире «Крым 24» первый вице-президент Российского союза инженеров Иван Андриевский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Скорее всего, нам надо создавать новые кадры, которых нет, и совершенствовать те, которые есть, – отметил он. – Например, специалисты по сварке брони, всегда в большом дефиците, и востребованы сегодня – как никогда, потому что постоянно необходимо ремонтировать бронированную технику, танки, бронетранспортёры».

По словам эксперта, спектр применяемого оружия в военной спецоперации понятен, необходимо его увеличивать. Образцы вооружения, вооружённой техники разработаны, их необходимо увеличить в количестве, так как на поле боя происходят потери, и эти потери надо восполнять.

«Чтобы дать генеральное сражение, необходимо увеличить количество техники, – подчеркнул Андриевский. – А чтобы проводить администрирование военной промышленности, есть специальный орган – это военно-промышленная комиссия, которая работает давно и достаточно эффективно. Численный состав этой комиссии совсем не велик, это около 100 человек вместе с обслуживающим персоналом. На мой взгляд, военно-промышленная комиссия должна состоять не менее, чем из 250 человек, чтобы охватить производство того, что уже сконструировано, и производство военной техники 4, 5, 6 и где-то уже 7 поколения».

Представитель отраслевого объединения напомнил, что в Великой Отечественной войне Советский союз перестроил предприятия на военные рельсы менее, чем за 3 месяца. Соответственно, сейчас переход на военпром должен пройти еще быстрее.