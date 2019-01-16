Предупреждение Путина стало еще строже

16.01.2019, Москва, Михаил Рябов

Военные провокации против республик Донбасса будут иметь серьезные последствия не только для Украины, но полностью контролируеющего киевскую верхушку Запада, предупредил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев в интервью «Российской газете».

«Администрация США фактически в ручном режиме управляет киевской властью и лично Порошенко…

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Не исключаю появления на Украине в 2019 году новых провокаций против России, поскольку это единственный способ напомнить Украине о себе международному сообществу, прежде всего США и ЕС, доверие которых к Киеву стремительно падает.

Кроме того, эти провокации используются в международных отношениях. Так, инцидент в Керченском проливе стал поводом для срыва встречи лидеров России и США в Буэнос-Айресе.

Что касается сценария резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе, то он чреват серьезными негативными последствиями для Украины и Запада. Вместе с тем силовых действий исключать нельзя», – сказал Патрушев.

Александр Казаков, советник погибшего главы ДНР Александра Захарченко, считает, что Патрушев расширил предостережения, озвученные президентом Владимиром Путиным накануне летнего чемпионата мира по футболу.

«На что рекомендую обратить внимание (с учётом того, что такого рода заявления всегда очень тщательно модерируются). Секретарь Совбеза расширил угрозу, которая прозвучала в отношении Украины накануне Чемпионата мира по футболу…

«Что касается сценария резкой эскалации вооруженного конфликта в Донбассе, то он чреват серьезными негативными последствиями для Украины и Запада».

Нашли отличие? «…и Запада». Вот что значит успешные испытания «Авангарда» и других новейших «игрушек».

А теперь давайте подумаем, что вычитают из этих слов разного рода деятели в Вашингтоне, Брюсселе, Берлине и Париже (Киев понятно, там читать уже разучились). Я бы на месте этих провокаторов в Вашингтоне (провокаторов с американской точки зрения, так как они занимаются подрывом внешней политики Трампа) вычитал, что реакция Москвы на эскалацию в Донбассе со стороны Киева будет ассиметричной, то есть отвечать за провокацию будут не только бандеровцы в Киеве, но и их пособники и подстрекатели в Вашингтоне», – рассуждает Казаков в своем блоге.