«Превзошли даже «Радио Свобода». Макей отказал журналистам ТАСС в аккредитации

18.06.2021, Москва, Елена Острякова

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей публично отказал информационному агентству ТАСС, учредителем которой является правительство РФ, в аккредитации корреспондентов, которые являются белорусскими гражданами.

Это он сделал сегодня в Москве в ходе совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Лавровым после тот, как к нему обратился представитель ТАСС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приняли решение аккредитовывать в Беларуси граждан тех государств, где эти СМИ зарегистрированы. Буду откровенен, в предыдущее время на практике оказывалось так, что ряд СМИ в основном западных аккредитовывали в качестве своих журналистов оппонентов власти. Это не была объективная подача информации, как того требуют законы журналистики, а идеологически заряженный пропагандистский материал», – сказал Макей.

Он подчеркнул, что из 150 аккредитованных в Белоруссии иностранных журналистов примерно половина является гражданами России.

«Что касается информационного агентства ТАСС, мы аккредитовали одного представителя. Если вы направите российских граждан в Минск, они будут аккредитованы в течение нескольких часов. Что касается тех персон, которых вы предлагаете, к сожалению, на наш взгляд, они не вполне соответствуют критериям журналистов.

В последнее время ТАСС иногда допускает в отношении Беларуси такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже «Радио Свобода» и радио «Свободная Европа». Надо всем остановиться и сделать выводы», – сказал Макей.

При этом в ходе своего вступительного слова на этой же пресс-конференции он особо поблагодарил российские СМИ за поддержку своей страны.

«Хочу особо отметить последние события вокруг Беларуси и России наглядно демонстрируют наличие единых центров, стратегий и инструментов ведения информационной войны против обеих стран. Для зарубежных недоброжелателей мы давно уже реальное Союзное государство в понимании нашей общности и единства.

В связи с этим мы признательны за оказанное российской стороной содействия в информационной сфере. Многие федеральные и региональный российские медиаплощадки вступились за Беларусь, если упомянуть о крайнем событии с этим самолетом. Оперировали исключительно фактами и проявили профессионализм и солидарность», – сказал Макей.