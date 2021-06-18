18.06.2021, Москва, Елена Острякова
 
Белоруссия, Дзен, Политика, Россия, СМИ
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«Превзошли даже «Радио Свобода». Макей отказал журналистам ТАСС в аккредитации

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей публично отказал информационному агентству ТАСС, учредителем которой является...

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей публично отказал информационному агентству ТАСС, учредителем которой является правительство РФ, в аккредитации корреспондентов, которые являются белорусскими гражданами.

Это он сделал сегодня в Москве в ходе совместной пресс-конференции с российским министром иностранных дел Лавровым после тот, как к нему обратился представитель ТАСС, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы приняли решение аккредитовывать в Беларуси граждан тех государств, где эти СМИ зарегистрированы. Буду откровенен, в предыдущее время на практике оказывалось так, что ряд СМИ в основном западных аккредитовывали в качестве своих журналистов оппонентов власти. Это не была объективная подача информации, как того требуют законы журналистики, а идеологически заряженный пропагандистский материал», – сказал Макей.

Он подчеркнул, что из 150 аккредитованных в Белоруссии иностранных журналистов примерно половина является гражданами России.

«Что касается информационного агентства ТАСС, мы аккредитовали одного представителя. Если вы направите российских граждан в Минск, они будут аккредитованы в течение нескольких часов. Что касается тех персон, которых вы предлагаете, к сожалению, на наш взгляд, они не вполне соответствуют критериям журналистов.

В последнее время ТАСС иногда допускает в отношении Беларуси такие броские заголовки, которые по своей эмоциональной окраске превосходят даже «Радио Свобода» и радио «Свободная Европа». Надо всем остановиться и сделать выводы», – сказал Макей.


При этом в ходе своего вступительного слова на этой же пресс-конференции он особо поблагодарил российские СМИ за поддержку своей страны.

«Хочу особо отметить последние события вокруг Беларуси и России наглядно демонстрируют наличие единых центров, стратегий и инструментов ведения информационной войны против обеих стран. Для зарубежных недоброжелателей мы давно уже реальное Союзное государство в понимании нашей общности и единства.

В связи с этим мы признательны за оказанное российской стороной содействия в информационной сфере. Многие федеральные и региональный российские медиаплощадки вступились за Беларусь, если упомянуть о крайнем событии с этим самолетом. Оперировали исключительно фактами и проявили профессионализм и солидарность», – сказал Макей.

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