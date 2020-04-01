Президент Сербии из-за болезни не смог появиться на публике

01.04.2020, Белград, Алексей Топоров

Сербский президент Александр Вучич должен был публично представить государственный план помощи экономике, но вместо него это сделали министр финансов и президент торговой палаты.

Об этом сообщили сербские СМИ, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Предполагалось, что эта программа будет представлена ​​президентом Вучичем, но он чувствует себя не очень хорошо, – заявил представивший программу помощи сербской экономике в кризисный период эпидемии министр финансов Синиша Мали. – Президент сделает заявление для общественности в течение ближайших 48 часов».

В отсутствии президента Сербии антикризисная программа была презентована Синишей Мали и президентом Торговой палаты страны Марком Чадежом. На реализацию пакета мер, состоящего и девяти шагов, сербское руководство намерено выделить из бюджета 5,1 миллиард евро.

«Из этих девяти три являются мерами налоговой политики, две – прямой помощью частному сектору и мерами по сохранению ликвидности экономики, а другие меры включают мораторий на дивиденды к концу года и налоговые стимулы, то есть прямую помощь всем взрослым гражданам», – сообщил сербский министр финансов.

По словам Мали, комплекс мер предполагает, по большей части, отсрочку выплаты задолженностей по налогам с последующим их погашением в рассрочку, начиная с 2021 года: это отсрочка уплаты налогов и взносов на срок не менее чем на три месяца, отсрочка уплаты подоходного налога во втором квартале и освобождение от уплаты подоходного налога с пожертвований.

«Задержка уплаты налогов на заработную плату и взносов в частный сектор во время чрезвычайного положения направлена ​​на повышение ликвидности всех экономических субъектов, которые выплачивают заработную плату работникам, – пояснил глава финансового ведомства Сербии – Эта мера также относится к отсрочке налогов на доходы всех предпринимателей… Мы выплатим три минималки каждому работнику предприятий малого бизнеса, государство переведет на счета этим людям более 90 тыс. динаров (765 евро – ред.), а также половину зарплаты тем, кто вынужденно останавливает деятельность».

Синиша Мали отметил, что на сегодняшний день около шести сотен компаний Сербии были вынуждены приостановить или снизить интенсивность деятельности, не уволив при этом сотрудников.