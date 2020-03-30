30.03.2020, Белград, Алексей Топоров
 
Балканы, Медицина, Общество, Политика, Происшествия, Россия, Сербия, Финансы, Экономика
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Инициатива Вучича: каждый совершеннолетний гражданин Сербии получит 100 евро




Руководство Сербии разработало действенные меры поддержки своих граждан и экономики на период пандемии коронавируса.

Об этом в эфире телеканала Prva рассказал президент Александр Вучич, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Большая сумма порядка 520 миллионов евро пойдет на единоразовую выплату каждому совершеннолетнему гражданину: работающему, безработному, пенсионеру, в размере 100 евро, – сказал сербский президент в интервью ведущей телепередачи «Первая Тема». – И более пяти миллиардов евро были включены в пакет мер по восстановлению сербской экономики, пострадавшей от эпидемии».

По словам Вучича, в первую очередь планируется выделить помощь предприятиям среднего и малого бизнеса, особенно производителям молока и сельхозпродукции.

Также особая поддержка будет оказана туристической (принимающей) и гостиничной отраслям.

В свою очередь, не планируется снижение зарплат в госсекторе, а также пенсий, поскольку сербское руководство, наученное горьким опытом войн и кризисов, «готовилось к чему-то подобному».

«Но те (предприниматели – ред.), кто уволят около 10% своего персонала, поддержку не получат, – заметил сербский президент. – Остальные могут ожидать выплаты минимальных зарплат за три месяца, хотя кризис продлится гораздо меньше. Мы обеспечим минималкой каждого пекаря, парикмахера, обувщика и всех работников таких предприятий. Мы хотим помочь нашему бизнесу».

При этом Александр Вучич добавил, что хоть во втором квартале этого года он ожидает значительного падения, но уже в третьем и четвертом кварталах прогнозирует «положительный, а затем сильный экономический рост в 5,8 процентов».

 

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