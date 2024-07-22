Притула и квадратные метры. Как любимца киевских «соросят» квартирный вопрос испортил

Киевские СМИ пишут, что треклятый квартирный вопрос испортил… нет, не булгаковских москвичей, а комика-шоумена в глубоком анамнезе, а ныне патентованного патриота, любимца грантоедской публики, волонтера ВСУ и номинанта на гетманскую булаву и продолжение дела Святослава Вакарчука Сергея Притулу.

Издание «Закон и бизнес» выяснило (ну или что более вероятно, просто выступило площадкой для слива компромата), что в разгар войны, в мае 2023 года, когда посполитые затаив дыхание ждали чудес от только только разворачивавшегося и еще не обернувшегося масштабным эпикфейлом контрнаступа, жена Притулы Екатерина была озабочена по самую макушку проблемами совсем иного свойства.

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Как раз в это время она смотрела, затем покупала, а затем оформляла сразу три квартиры в суперэлитном киевском ЖК «Файна Таун». Причем, все три покупки были сделаны в один день. Хлопотно, конечно, зато, сколько квадратных метров натурального счастья.

Как следует из данных госреестра прав на недвижимое имущество, до этого счастливого дня чета Притул отнюдь не была бомжами. На двоих у них уже было четыре квартиры в Киеве. В 2016 году предприимчивые супруги купили в одной и той же столичной многоэтажке три соседние квартиры в доме на улице Златоустовской – однокомнатной площадью 84,9 м2 и трехкомнатной 120,3 м2.

В этом же доме одновременно с супругой Притула-муж становится владельцем еще одной квартиры площадью 55 м2, а также нежилой недвиги площадью 80 м2 и паркоместа. Учитывая, что брак свой Елена с Сергеем зарегистрировали за год до покупки, все это добро можно считать свадебным подарком друг дружке. Речи о поиске крыши над головой не стояло в принципе.

К тому же, у Притулы имелось и личное, отдельное от супруги гнездышко в другом доме – четырехкомнатная квартира в Киеве площадью 73,4 м2. Так что были Сергей с Еленой настоящими лендлорадами – прямо как те почтенные кроты из советского мультфильма про Дюймовочку.

И, в общем, все эти мещанские хлопоты Притулы-жены не стали бы поводом для пристального внимания и скандала (в конце концов, считать чужие квадратные метры – такой же моветон, как и подсчитывать деньги в чужом кармане), если бы не то обстоятельство, что в это же самое время Притула-муж (напоминаем, волонтер и патриот) не прорекламировал свое пожертвование в собственный же фонд помощи ВСУ в размере… – тадамм! – 1000 грн. Прописью: ОДНОЙ ТЫСЯЧИ ГРИВЕН (примерно 25 долларов).

«Задонатил на оптику для мобильных огневых групп. Может, удастся поспать», — написал Притула в бывшем Твиттере.

Как вы уже, наверное, догадались, этот пост не получил восторженного одобрения у подписчиков Притулы. А, к примеру, конкурент за провоенный электорат и нардеп от партии Порощенко Алексей Гончаренко вообще осудил такой самопиар – мол, шоуменов бывших не бывает.

«Так действительно я обесценил помощь ВСУ… Мультимиллионер Сергей Притула бросает тысячу гривен фонду Сергея Притулы и постится в твиттере Сергея Притулы. Ставим лайки! И благодарим Сергея!», – написал Гончаренко в ответ на упреки Притулы об «обесцениванивании рутинного доната»

Но вернемся к злополучным квадратным метрам. После перепалки в соцсетях скандал не утих, а из искры разгорелось настоящее пламя. Вот тогда то на головы притуловой паствы и вывалили фактаж про обогащение их морального авторитета во время войны.

При этом пользователей соцсетей страшно разозлило то, что патриот Притула не погнушался цинично воспользоваться житейскими трудностями соотечественников, ставших вынужденными беженцами. Выяснилось, что все три однушки были куплены за смехотворно низкую общую цену около 4,1 млн грн (около 100 тысяч долларов за все). Повторюсь – это не хрущевка в провинции, а квартиры в элитном столичном ЖК.

Тут то Притуле и начали высказывать. И то, что человек, который позиционирует себя волонтером и собирает помощь ВСУ по гривне с людей, у которых она, вполне вероятно, последняя, должен воздержаться от таких приобретений, которые, очевидно, не являются жизненно необходимыми.

И то, что эти деньги или их весомую часть мог бы направить в тот же фонд собственного имени, а не хвастаться пожертвованием, больше походим на чаевыми в ресторане. А самые смелые вообще начали подозревать – уж не на народные ли донаты для армии все эти квартиры куплены.

Припомнили Притуле и то, что его сестра – Светлана Хомутынник – жена известного регионала, в прошлом вожака «молодежки» партии Януковича, а «януковичей» Притула костерит последними словами как врагов Украины едва и не в каждом своем публичном выступлении.

Ряд киевских наблюдателей расценил появление этого скандала как предвестник стоящей уже на низком старте предвыборной грызни. Правда, выборы еще вилами по воде писаны, и до этого времени о скандале все забудут, так что сейчас эта буря в стакане выглядит откровенным фальстартом.

«Как-то рановато. Уместнее такая информация была бы под выборы, когда волонтеры массово пошли бы в политику, а ОП осаживал бы их скандалами и уголовными делами за разворованные донаты», – отмечает один из тг-каналов.

Ну и на сладкое. Когда поднялся шум вокруг недвижимости Притул, «доброжелатели» связанные с Банковой подкинули голодным до сплетен ртам киевских пикейных жилетов добавки в виде истории о том, как из-за отмывания денег и конвертационных схем идейно близкую к Притуле и его спонсорам партию «соросят» «Голос» лишили госфинансирования.

Национальная антикоррупционная прокуратура нашла в финансовой отчетности партии кучу нарушений. Причем уже не в первый раз. Ранее эту же партию, в которой окопались едва ли не самые голосистые борцы с коррупцией где угодно, кроме как у себя самих, уже «ловили» на предоставлении недостоверных данных о расходах.

Тогда речь шла о перечислении миллионов гривен фирмам, которые на самом деле не предоставляли партии услуги или были фиктивными.

«Голос» – партия, тесно сотрудничающая со сливными бачками на гратовом подсосе у Запада, яркими представителями которой являются активисты-«антикоррупционеры» типа печально известного уклониста, фигуранта двух уголовных дел и вора джипа из гуманитарной помощи для ВСУ Виталия Шабунина. Или такого же уклониста и главреда сайта о злоупотреблениях в госзакупках «Наши деньги» Юрия Николова.

Фронтменом «Голоса» был певец Святослав Вакарчук, которого также еще до войны обвиняли в неуплате налогов на миллионы и в шабашках на корпоративах у «путинских олигархов» – тех самых, которых клеймили его соратники по партии в Раде..

В общем, есть о чем поговорить на самом деле. Тут примечательно всё – от фактуры и персонажей до контекста.