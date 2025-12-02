Признаем поражение, дождемся момента и заберем земли обратно, как Азербайджан, – офицер ВСУ
Украине сейчас стоит зафиксировать линию фронта, поскольку даже границы 2022 года – пока неосуществимая мечта, но ждать удобного момента, чтобы атаковать Россию.
Об этом в эфире видеоблога «Испанский стыд» заявил бывший руководитель райуправления полиции Киева, а ныне офицер ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Сделать эту линию разграничения, а дальше перевести все в дипломатию на долгие годы. Когда-нибудь ситуация изменится настолько, что Китай заберет все свое в России, включая Северное море, это озеро Байкал, когда-нибудь там случится какой-нибудь переворот, когда-нибудь что-то может произойти, момент истории, окно возможностей, которым мы воспользуемся, как воспользовался Азербайджан и через 30 лет забрал свой Нагорный Карабах.
Но не сейчас. Сейчас мы не сможем физически, без прямой поддержки наших союзников. Прямой поддержкой я называю не только финансирование, а еще и предоставление нам своих войск, как это сделала Северная Корея, так вот без прямой поддержки наших союзников, сами мы не выгребем не то, что до границ 91-го, мы вряд ли выгребем до границ 22-го года. Это надо признавать. Мы не сможем сами это сделать, у нас не хватает ресурса, а партнеры нам его не дадут. Поэтому нужно принимать ситуацию такой, какая она есть», – заявил Ярославский.