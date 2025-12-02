Украине сейчас стоит зафиксировать линию фронта, поскольку даже границы 2022 года – пока неосуществимая мечта, но ждать удобного момента, чтобы атаковать Россию.

Об этом в эфире видеоблога «Испанский стыд» заявил бывший руководитель райуправления полиции Киева, а ныне офицер ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

