Продолжение эскалации вызовет серьёзный кризис в НАТО – киевский эксперт

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Западные политики понимают, что продолжение эскалации конфликта на Украине будет означать серьёзный кризис НАТО, потому что далеко не все страны Альянса хотят быть втянутыми в войну.

Об этом в интервью беглой украинской журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Андрей Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я бы предположил, что тема необходимости – если не умиротворить, то все-таки ускорить завершение к концу года – будет одной из самых популярных для политиков в Европе и Америке. И я не удивлюсь, если демократы заговорят о каких-то новых мирных подходах для того, чтобы хотя бы предотвратить Армагеддон Байдена. Общий тренд западной политики, скорее, к завершению военной фазы. И тут есть явный противовес. Я думаю, что в этом контексте нужно слушать и слова Лаврова, который сказал: «Мы готовы к эскалации. Но все зависит не от нас – если у вас поставки, мы начинаем», – сказал политолог.

«Второй момент, что тревожит Запад по сегодняшний день – а будет ли в войну втянута еще какая-то сторона? Это принципиальный вопрос, потому что как только одна из наших стран-соседей станет активным участником военных событий, запускается механизм либо ответственности НАТО, либо кризиса НАТО. Сейчас подобный рода поворот событий – это удар обухом по западным настроениям. Конечно же, в Брюсселе очень озабочены. И Госдеп подчеркивает, что они не хотят втягивания НАТО. Пример, мы обсуждаем тему, почему Польша не бьет по ракетам, которые пролетают в западные регионы Украины? Потому и не бьет, потому что это тот самый взмах крыла бабочки. И я думаю, что и Москва этим шантажирует Запад, что они будут реагировать на конкретное решение конкретной стороны точечно, понимая, что это кризис Запада, это там начнутся дебаты, что делать дальше», – резюмировал Ермолаев.