Продолжение эскалации вызовет серьёзный кризис в НАТО – киевский эксперт

Вадим Москаленко.  
05.09.2024 19:13
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Западные политики понимают, что продолжение эскалации конфликта на Украине будет означать серьёзный кризис НАТО, потому что далеко не все страны Альянса хотят быть втянутыми в войну.

Об этом в интервью беглой украинской журналистке Наталье Влащенко заявил политолог Андрей Стариков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Западные политики понимают, что продолжение эскалации конфликта на Украине будет означать серьёзный кризис НАТО,...

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«Я бы предположил, что тема необходимости – если не умиротворить, то все-таки ускорить завершение к концу года – будет одной из самых популярных для политиков в Европе и Америке. И я не удивлюсь, если демократы заговорят о каких-то новых мирных подходах для того, чтобы хотя бы предотвратить Армагеддон Байдена.

Общий тренд западной политики, скорее, к завершению военной фазы. И тут есть явный противовес. Я думаю, что в этом контексте нужно слушать и слова Лаврова, который сказал: «Мы готовы к эскалации. Но все зависит не от нас – если у вас поставки, мы начинаем», – сказал политолог.

«Второй момент, что тревожит Запад по сегодняшний день – а будет ли в войну втянута еще какая-то сторона? Это принципиальный вопрос, потому что как только одна из наших стран-соседей станет активным участником военных событий, запускается механизм либо ответственности НАТО, либо кризиса НАТО.

Сейчас подобный рода поворот событий – это удар обухом по западным настроениям. Конечно же, в Брюсселе очень озабочены. И Госдеп подчеркивает, что они не хотят втягивания НАТО.

Пример, мы обсуждаем тему, почему Польша не бьет по ракетам, которые пролетают в западные регионы Украины? Потому и не бьет, потому что это тот самый взмах крыла бабочки. И я думаю, что и Москва этим шантажирует Запад, что они будут реагировать на конкретное решение конкретной стороны точечно, понимая, что это кризис Запада, это там начнутся дебаты, что делать дальше», – резюмировал Ермолаев.

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