«Прошли все круги ада» – нижегородцам обрубил сделку Лукашенко

Елена Острякова.  
18.11.2025 20:53
  (Мск) , Москва
Просмотров: 846
 
Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Транспорт, Финансы


Белоруссия не хочет платить за суда нижегородского завода «Красное Сормово», но не против получить их бесплатно.

Об этом заместитель председателя правительства Нижегородской области Игорь Зотов заявил на парламентских слушаниях «О реализации стратегии развития судостроительной промышленности на период до 2036 года и на дальнейшую перспективу до 2050 года», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия не хочет платить за суда нижегородского завода «Красное Сормово», но не против получить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Мы с Республикой Беларусь очень плотно работаем по теме развития судостроения. Договорились, что продадим им 10 судов технического флота. Прошли все круги ада по согласованию указа президента РБ. Он уже практически лег на стол Александру Григорьевичу, но в последний момент он решил, что неправильно закупать за счет средств РБ – финансировать эту историю должна РФ, что в целом, наверное, соответствует параметрам квази-государственных сделок», – сказал Зотов.

Он рассчитывает, что суда для Белоруссии в рамках госпрограммы подведут под льготные проекты. О планах закупки судов посол Республики Беларусь Дмитрий Крутой заявлял в 2022 году во время посещения Нижнего Новгорода.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить