«Прошлого не вернуть. 80% украинцев за этот п…ц» – киевский политолог

Вадим Москаленко.  
17.02.2023 22:35
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Экономика коллапса


Украину может исправить лишь страшный исторический перелом масштаба Гражданской войны прошлого века.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину может исправить лишь страшный исторический перелом масштаба Гражданской войны прошлого века. Об этом...

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«Прошлого не существует. Никогда и никак мы больше не вернёмся туда. По одной простой причине – сорок с чем-то процентов детей уже учатся в садиках и школах за пределами Украины.

Как минимум, восемьдесят процентов мужского населения, да и женского, будет с ПТСР. Сколько женщин заключат брак и сделают детей? Сколько осталось рабочего населения? Что осталось от механизмов экономики, и какие долги?», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что Украину в ближайшем будущем может ждать повторение кровавой Гражданской войны.

«Забудьте. Это будет новая, при любых уже раскладах, мы никогда не сможем вернуться в ту жизнь. Вопрос – боимся ли мы начать её сейчас? Это страшная жизнь. Как было когда-то. Не в 1991, а в 1917 году. Мы готовы?

Многие боятся её начать. Потому что война многим кажется роднее, спокойней и привычней. Они к этому п**децу уже привыкли. И если ты им предложишь от этого п**деца отказаться и нырнуть в новый, восемьдесят процентов тебе скажут – «нет», – подытожил Чаплыга.

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