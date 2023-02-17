«Прошлого не вернуть. 80% украинцев за этот п…ц» – киевский политолог

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украину может исправить лишь страшный исторический перелом масштаба Гражданской войны прошлого века.

Об этом в эфире интернет-канала «Apasov» заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Прошлого не существует. Никогда и никак мы больше не вернёмся туда. По одной простой причине – сорок с чем-то процентов детей уже учатся в садиках и школах за пределами Украины. Как минимум, восемьдесят процентов мужского населения, да и женского, будет с ПТСР. Сколько женщин заключат брак и сделают детей? Сколько осталось рабочего населения? Что осталось от механизмов экономики, и какие долги?», – отметил политолог.

Он подчеркнул, что Украину в ближайшем будущем может ждать повторение кровавой Гражданской войны.

«Забудьте. Это будет новая, при любых уже раскладах, мы никогда не сможем вернуться в ту жизнь. Вопрос – боимся ли мы начать её сейчас? Это страшная жизнь. Как было когда-то. Не в 1991, а в 1917 году. Мы готовы? Многие боятся её начать. Потому что война многим кажется роднее, спокойней и привычней. Они к этому п**децу уже привыкли. И если ты им предложишь от этого п**деца отказаться и нырнуть в новый, восемьдесят процентов тебе скажут – «нет», – подытожил Чаплыга.