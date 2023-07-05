Провокатор «цветных революций» из Франции требует больше танков для Украины

Елена Острякова.  
05.07.2023 14:58
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Русофобия, США, Сюжет дня, Украина


Президент Франции Эммануэль Макрон мечется между теми, кто хочет остановки конфликта на Украине, и людоедами, призывающими выпускать и передавать киевскому режиму как можно больше вооружений.

Об этом французский философ-экстремист Бернар Анри Леви, известный печальной ролью в разжигании «цветных революций», заявил российским пранкерам Владимиру Кузнецову и Алексею Столярову (Вовану и Лексусу), позвонившим ему под видом бывшего президента Украины Петри Порошенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Президент Франции Эммануэль Макрон мечется между теми, кто хочет остановки конфликта на Украине, и...

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«Президент Макрон находится под влиянием многих сторон и мнений. Эти влияния разнообразны. Некоторые очень сильно призывают к умиротворению Путина, а некоторые, включая меня, призывают продолжать поддерживать Украину, во-первых,  до победы, и во-вторых, как можно быстрее.

Моя единственная цель – убедить американцев,  французов, европейцев помогать больше и быстрее. Когда я вижу, например, что есть проект завода по производству танков, который будет готов через несколько месяцев и готов к поставкам еще через несколько месяцев, меня одолевает отчаяние. Слишком поздно», – сказал Леви.

По его словам  в похожем положении находится и президент США Джо Байден.

«Байден тоже, как и европейские лидеры, подвержен разным влияниям. Есть люди вокруг него, которые думают, что пора все уже прекращать. В Америке есть люди, которые думают, что пришло время пойти на компромисс.

Байден, вероятно, так не думает. Надеюсь, он искренне верит в необходимость поражения России. Но не все вокруг него так считают», – сказал Леви.

Он считает, что Запад должен поддержать контрнаступление Украины симметричным «контрнаступлением идей как в 80-х во времена самиздата». Он предлагает создать «суперсамиздат через интернет» и транслировать «образы варварской России».

В результате к власти в Москве должен прийти блогер-уголовник  Алексей Навальный, про которого Леви сказал: «вроде хороший парень, храбрый».

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